Selvkritisk Carlsen i ledelsen: – Det er ekstremt ufortjent

Det spilles seks runder lynsjakk også lørdag, og onlineturneringen avsluttes søndag med tilsvarende mange runder. Magnus Carlsen åpnet med remis før han slo hardt tilbake.

1. runde: Magnus Carlsen spilte remis mot russeren Peter Svidler. Jon Ludvig Hammer i TV 2s studio mente at Carlsen spilte en tulleåpning. Det til tross lå nordmannen to bønder over i en periode, men Svidler forsvarte seg bra og gjorde at Carlsens start på turneringen ble «så der».

2. runde: Magnus Carlsen i svart mot Le Quang Liem fra Vietnam. Carlsen tok etter hvert grep om partiet og spilte vietnameseren i senk.

3. runde: Magnus Carlsen kontrollerte stort mot Shakrijar Mamedjarov fra Aserbajdsjan med hvite brikker, og det var bare et tidsspørsmål før en rundspilt Mamedjarov måtte kapitulere.

– Praktfullt! konkluderte ekspert Hammer hos TV 2.

Tilbakeslag

4. runde: Ikke før hadde vi skrytt stort av spillet til Carlsen så gikk det skeis mot ukraineren Anton Korobov. Carlsen gjorde en kjempetabbe ganske tidlig og ga seg etter 49 trekk. Én stor tabbe er nok i dette gamet, og dette er tydeligvis turneringen der alle slår alle.

5. runde: David Anton fra Spania fikk kjørt seg fra første stund, og en aggressiv Carlsen avgjorde i realiteten tidlig med hvitt. I det 42. trekk var det offisielt over. Magnus Carlsen opp i tet igjen sammenlagt med 3,5 av 5 mulige poeng sammen med russeren Daniil Dubov.

6. runde: Luringen Aleksandr Grisjtsjuk i hvitt ga Magnus Carlsen god motstand, men uten at han klarte å ta seieren. Det hele ebbet ut med remis etter 63 trekk. Da kan vi konkludere med 4 av 6 mulige poeng og sammenlagtledelse for nordmannen.

– Mye tull

– Dette var dårlige greier, og jeg kjente med en gang at dette ikke var min dag. Jeg er glad for at jeg mer eller mindre kommer unna dette uskadet. Dette ble generelt mye tull, sa Carlsen til TV 2 fra sin base i Oslo.

– Men du leder sammenlagt?

– Det er ekstremt ufortjent. Tabellen er symmetrisk og jevn, og det at jeg leder må de andre ta på sin kappe, mente Carlsen.

Wilhelm Steinitz regnes som den første verdensmesteren i sjakk, og turneringen er til hans minne.

Det er 330.000 kroner i premiepenger, og Magnus Carlsen er toppseedet.

