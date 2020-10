Drama da Magnus Carlsen vant igjen

Magnus Carlsen seiret i armageddon mot Fabiano Caruana.

Magnus Carlsen etter Norway Chess-dagen 6, oktober. Foto: Carina Johansen / NTB.

12. okt. 2020 21:25 Sist oppdatert 7 minutter siden

Magnus Carlsen reddet først inn remis før han dro til i armageddon. Der ga en ny remis seier siden Carlsen hadde svarte brikker. Svarte brikker og remis i armageddon betyr seier med regelverket som gjelder i årets turnering i Stavanger.

Med 13,5 poeng totalt etter sju spilte runder er Carlsen nummer to i turneringen med tre runder igjen. 17 år gamle Alireza Firouzja leder med 14,5 poeng.

Carlsen vant sist gang mot Fabiano Caruana torsdag, etter at de to hadde spilt utelukkende remis i langsjakk siden 2018.

I mandagens andre oppgjør mellom de to i årets Norway Chess var det Caruana som åpnet best.

Magnus mente at det hadde stokket seg i forberedelsene nok en gang.

– Jeg blir som en dyslektiker når jeg ser de ulike stillingene. Jeg klarer ikke å sette dem sammen, sa Carlsen i skrifterommet til TV 2.

Etter kampen sa Carlsen at det endte greit nok.

– Det var litt tilfeldig at det holdt inn. Jeg følte at forsvaret ble ganske mye lettere etter hvert. Det var godt forsvar kombinert med litt hell, sa Carlsen til TV 2.

Han sa at han også hadde lyst til å spille for seier, men at tiden ble for knapp.

– Det så ikke helt realistisk ut med så lite tid igjen.

Snudde

Sjakkcomputerne mente at det var 35 prosent sjanse for seier til Caruana etter 21 trekk. I tillegg hadde Fabiano Caruana over en time mer igjen på klokka enn Carlsen.

Lørdag tapte nordmannen for første gang på 125 kamper i langsjakk da polakken Jan-Krzysztof ble for sterk.

Det er sjelden at Carlsen taper i langsjakk. Det har skjedd kun tre ganger på 174 parti løpet av de siste tre årene. Han forsvarte seg svært godt med de svarte brikkene mandag kveld også, og etter 33 trekk var stillingen utlignet.

I trekk 40 endte det med trekkgjentakelse og remis. Dermed måtte det avgjøres i armageddon. Der hadde Carlsen full kontroll

Variert

Jan-Krzysztof Dudas spill har variert stort i Norway Chess. Mot Aryan Tari i hvitt ble det en klar seier uten at nordmannen egentlig hadde noen sjanse.

I mandagens siste kamp mellom Alireza Firouzja, Fide (Iran) og Levon Aronian (Armenia) endte det også med remis og påfølgende armageddon. Der vant unggutten fra Iran etter at levon Aronian gikk tom for tid.

Norway Chess er inne i sitt sjuende år som turnering for den ypperste eliten. Carlsen har to ganger tidligere vunnet sammenlagttittelen (2016 og 2019).