Magnus Carlsen møtte amerikanske Wesley So i kvartfinalen i sin egen onlineturneringen Rapid Challenge søndag kveld.

– Det ble etter hvert en veldig grei seier. Veldig behagelig. Utrolig viktig for kampen, selvfølgelig, sa Carlsen etter søndagens seier. Dermed fikk han revansj etter tapet mot So i Fischer Random. I finalen i den turneringen ble han utspilt av amerikaneren.

Det startet bra for Magnus Carlsen i kvartfinalen.

Duellen fikk en uvanlig start da det første partiet ble avbrutt etter 12 trekk fordi So mistet forbindelsen.

– Det er en litt rar følelse å sitte der når motstanderen har falt ut av serveren, og du sitter der uten å ane hva han gjør, men jeg ville aldri antyde at noen av disse spillerne ville gjøre noe ulovlig mens de er borte fra skjermen, sa Carlsen.

Etter et snaut kvarter kom spillet i gang igjen, og Carlsen viste seg som den skarpeste. Et dårlig tårntrekk fra So ga Carlsen et klart overtak som han konsoliderte med et djervt dronningoffer. Etter 33 trekk ga So opp. Da var det bare et tidsspørsmål før han ville vært matt.

So-tabbe

I starten av det andre partiet fikk So fikk et overtak, men Carlsen la press på motstanderen og stillingen jevnet seg ut.

Wesley So hadde mest press på seg og var nødt til å unngå tap. Han hadde ifølge sjakkeksperten Jon Ludvig Hammer en god mulighet til å sikre remis i partiet og holde fortsatt liv i kampen, men valgte annerledes.

Tabben gjorde at Magnus Carlsen fikk muligheten til å få en ny dronning, og So ga opp.

– Det var veldig overraskende, mente Carlsen.

Hammer var nådeløs i karakteristikken av amerikanerens spill.

– Jeg er veldig overrasket over at Wesley ikke tok remis der. Det er en ekstremt dårlig avgjørelse. Jeg har ikke ord for hvor dårlig dette var, sa han under TV 2s sending.

Heller ikke Magnus Carlsen skjønte helt hva som hadde skjedd og ristet på hodet over den overraskende vendingen.

– Kommer til å revansjere seg

Med 2-0-ledelse til Carlsen trengte So to seire på rad for å tvinge frem avgjørelse i armageddon, og det trodde han tydeligvis ingen tro på. Han tilbød tidlig remis, og etter bare 18 trekk var det tredje partiet over.

– Han kommer sikkert til å revansjere seg de neste dagene. Man må kjenne seg selv, og han følte sikkert at det beste for hans sjanser i kvartfinalen var å gi opp i dag, sa han.

Dermed har den norske verdensmesteren tatt første stikk. De neste partiene spilles tirsdag.

Skjermbilde/TV 2

Carlsen var i hardt vær i de innledende rundene og sikret seg kvartfinaleplass først med seier i siste rundet mot stjerneskuddet Alireza Firouzja torsdag.

Kvartfinalen spilles best av tre kamper, og hver kamp består av fire partier med en eventuell armageddon-avgjørelse.

Klart er det også at Carlsen i en eventuell semifinale møter vinneren av kvartfinalemøtet mellom Levon Aronian og Hikaru Nakamura.

Det var kort prosess også i den andre kvartfinaleduellen søndag. Daniil Dubov slo sin mer meritterte landsmann Sergej Karjakin i tre partier på rad. Det tredje partiet måtte avbrytes en stund fordi Karjakin mistet forbindelsen, en utfordring sjakkeliten må takle i sin nye hverdag med onlineturneringer.