Sjakkens forvandling: Nå havner Magnus Carlsen i en skvis

Under koronapandemien tok internett-turneringene over. Men hva skjer i 2022? NRK-kommentator Torstein Bae spår en «brytningstid» for sjakken.

Magnus Carlsen får stadig flere turneringer å velge i. Her er han i aksjon i Norway Chess i Stavanger.

Magnus Carlsen fikk én dag hvile.

Forrige søndag vant han internett-turneringen Aimchess US Rapid. Tirsdagen etter startet Norway Chess.

«Hektisk», sa han til Chess24.com. Før han forsikret om at han liker det sånn.

Carlsen er spilleren «alle» arrangører vil ha med. Og turneringene i sjakkverdenen begynner å hope seg opp.

– Jeg tenker kanskje programmet er litt for tett. Det er tveegget: Det er bra med mye aktivitet, men samtidig kan man komme til et metningspunkt for spillerne, sier Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn.

– En brytningstid for sjakken

På toppnivå finnes to typer sjakkturneringer:

Internett-turneringer , der spillerne sitter hvert sitt sted.

Fysiske turneringer. De gode, gamle turneringene, der spillerne sitter overfor hverandre ved et brett.

Da koronapandemien kom, ble fysiske turneringer umulig. Da tok internett-turneringer over. Nystartede Champions Chess Tour ble en stor suksess.

Nå som koronapandemien er på vikende front, kommer de fysiske turneringene tilbake. Men internett-turneringene er der for å bli – og sjakken er forandret for alltid.

Det fører trolig til flere toppturneringer enn noen gang i 2022:

Champions Chess Tour (ni turneringer)

Grand Chess Tour (fem turneringer)

Tradisjonelle turneringer (blant andre Norway Chess og Tata Steel Chess)

FIDE-turneringer (kandidatturneringen, sjakk-OL mm)

I 2023 vil trolig en VM-kamp presses inn i kalenderen også.

NRKs sjakk-kommentator kaller årene som kommer en «brytningstid» for sjakken. Han er spent på sjakkens uvisse fremtid.

– Hva skjer når alle skal trøkke seg inn i kalenderen, og alle vil få med de beste? Er disse gamle turneringene litt på vikende front? De har ofte lang tenketid og all organiseringen ved at spillerne må dra et sted, sier Bae.

Skvis

De aller største stjernene blir nå satt i en skvis. Hvilke turneringer skal de velge? Magnus Carlsens far og pressekontakt, Henrik Carlsen, er fornøyd med at turneringstilbudet øker.

– Magnus har ikke fastlagt programmet for 2022, men han kommer nok til å spille det meste av Champions Chess Tour, sier Henrik Carlsen.

Henrik Carlsen har en viktig rolle i sønnens team.

Champions Chess Tour-direktør Arne Horvei sier de hadde en «aktiv dialog med veldig mange aktører», og spesielt Norway Chess, før 2022-sesongen.

– Det er spennende med et så stort utvalg av turneringer å spille, sier Horvei.

Norway Chess har etter hvert blitt en av verdens viktigste turneringer. Tradisjonelt pleier turneringen å spilles i mai/juni. Nå er det mye koordinering for å finne en plass i kalenderen.

– Det er krevende med alle disse online-turneringene i Grand Chess Tour. De binder opp spillerne mye og lenge, sier styreleder i Norway Chess Kjell Madland.

«For kjedelig»

Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn har fulgt sjakken siden VM-kampene varte i månedsvis og sovjetiske spillere dominerte fullstendig.

Han liker at det nå er flere sjakkturneringer, men ønsker mer variasjon i deltagerlistene.

– Hvis det alltid er de samme toppspillerne, blir det for lite dynamikk og litt kjedelig, mener Grønn.

Det er TV 2-ekspert Jon Ludvig Hammer enig i. Lenge har de store sjakkturneringene stort sett hatt de samme deltagerne, de aller høyest rangerte og mest kjente spillerne. Hammer håper et bredere turneringstilbud kan gjøre noe med det.

– Når kalenderen er fylt veldig opp, må toppspillere begynne å si nei. Det gir muligheten for de som ikke er topp 10–15, forklarer Hammer.

– Det er sikkert mange som er kapable, men trenger noen forsøk før gjennombruddet, legger han til.