Carlsen kunne puste ut etter russisk bom: – Jeg var bekymret

DUBAI (VG) (Jan Nepomjasjtsjij-Magnus Carlsen 0,5–0,5, totalt 2,5–2,5) Den russiske VM-utfordreren gjorde det ubehagelig for Carlsen, som måtte forsvare seg med alt han hadde.

REGJERENDE MESTER: Magnus Carlsen spiller VM-kamp for femte gang på rad.

1. des. 2021 16:50 Sist oppdatert 26 minutter siden

– Jeg har en pervers smak for å forsvare slike stillinger, men jeg liker det fra tid til annen, sa en spøkefull verdensmester på pressekonferansen etter kampen og fortsatte:

– Jeg hadde en klar tanke om hva jeg ville oppnå i partiet - det var å lage en festning, som jeg klarte. Slik sett, var det godt jobbet av meg, oppsummerer nordmannen.

Det ble en dag i forsvar, og i trekk 20 kunne Nepomjasjtsjij skaffe seg et stort overtak - om han hadde flyttet c-bonden fremover. Russeren tok i stedet tak i tårnet, og Carlsen kunne puste lettet ut.

– Ja, jeg var urolig. Jeg vurderte det som det sterkeste. Alt annet var håndterbart. Det føltes som om min posisjon ikke kunne bli verre, men heller sakte, men sikkert bli sterkere. Men c4 bekymret meg, sier Carlsen om trekket.

Overfor VG oppsummerer han dagen ved brettet.

– Det er helt OK. I dag var det ingen sjanser for noe mer for meg. Det lever jeg fint med, sier 31-åringen til VG.

Han roser motstanderens spill så langt i VM-kampen.

– Jeg ser at han forbereder seg veldig godt. Han har funnet de beste variantene i åpningen i de siste par partiene, fortsetter han om motstanderen.

– Jeg er selvfølgelig skuffet, innrømmer «Nepo» etter partiet.

Nepomnjasjtsjij blomstret av selvtillit etter å ha spilt remis i de fire første partiene mot verdensmester Magnus Carlsen.

Onsdag skulle han prøve å ta ledelsen i matchen da han hadde hvite brikker i parti 5, og Carlsen havnet i trøbbel.

– Jo mer jeg ser på Magnus’ uttrykk, og på klokken hans, jo mer tyder på at han sliter med å finne noe han er fornøyd med. Jeg blir mer og mer pessimistisk, jeg blir mer og mer overrasket, er vel kanskje sannheten, sa stormester Jon Ludvig Hammer i VGs studio.

VGs ekspert pekte på russerens muligheter for å skyve den nevnte c-bonden høyere opp i brettet for å sette press på Carlsen. Da var det 41 prosent sannsynlighet for seier til VM-utfordreren.

Inntil da hadde Nepomjasjtsjij spilt skremmende presist, men så kom den første unøyaktigheten fra VM-utfordreren.

– Dette var veldig gunstig for Magnus! Se hvordan prosentene raser sammen for Nepo, Dette var et øyeblikk hvor han måtte gå i strupen på Magnus. Nå har Magnus kontroll på ny, sa Hammer.

Unøyaktigheten var å flytte tårnet i stedet for c-bonden, og sannsynligheten for remis økte betraktelig.

– Jeg vurderte det, men det var en ubehagelig posisjon og det er vanskelig å finne fordelen du vil ha på brettet, sier «Nepo» om bondetrekket etter partiet.

– Han skjønte ikke viktigheten av det ene øyeblikket han hadde sjansen, konkluderer Hammer om russerens valg.

I sluttspillet forsøkte russeren desperat å manøvrere mot en bedre stilling, men fordelen hans var tapt og Carlsen forsvarte seg mesterlig.

For femte gang på rad endte det med remis i årets sjakk-VM.

Dette er fjerde gang Magnus Carlsen forsvarer VM-tittelen etter at han vant over Viswanathan Anand i 2013 og ble verdensmester.

Han forsvarte den mot Anand i 2014, mot Sergej Karjakin i 2016 og mot Fabiano Caruana i 2018.

Nepomnjasjtsjij ble VM-utfordrer etter å ha vunnet den såkalte kandidatturneringen, som ble avviklet delvis i 2020 og delvis i 2021 som følge av pandemien.

Nå er det hviledag torsdag før VM-finalen fortsetter med tre partier fredag, lørdag og søndag. Carlsen har hvitt i to av disse.