Sergej Karjakin med stikk til Magnus Carlsen: – Vi er ikke velkommen

Nyheten om Russlands overgang til Asia i sjakkverden tas godt imot av president Vladimir Putin, mens Sergej Karjakin bruker anledningen til å fyre løs mot rival Magnus Carlsen.

ANTI-EUROPA: Magnus Carlsen-rival Sergej Karjakin (t.h.) synes det er positive nyheter at Russland skifter verdensdel innenfor sjakkverden.

08.03.2023 02:59

Fra 1. mai vil Russland være en del av det asiatiske sjakkforbundet – noe som har fått flere eksperter til å reagere.

– Dette er det rette steget, sier Sergej Karjakin, tidligere VM-finalist mot Magnus Carlsen, til russiske Championat.

– Vi er ikke velkommen i Europa, det er åpenbart. Og for eksempel uttalelsene fra det tyske sjakkforbundet og den norske sjakkspilleren Magnus Carlsen viser at det for øyeblikket er nesten umulig for oss å delta i europeiske konkurranser, sier Karjakin.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Henrik Carlsen – pappa og manager for Magnus Carlsen.

VM-FINALISTER: Magnus Carlsen (t.v.) vant mot russiske Sergej Karjakin i sjakk-VM i 2016. Sistnevnte er Putin-venn og har kommet med stikk i retning Carlsen i forbindelse med at Russland har gått fra det europeiske til det asiatiske sjakkforbundet.

Tidligere i år uttalte Magnus Carlsen til TV 2 at han føler det er litt og litt rarere å spille mot russere for hver dag som krigen pågår.

– Nå som det har gått lenger og lenger, er jeg kanskje mer og mer på at russere kanskje ikke burde spille. Men det er ikke jeg som bestemmer, utdypet Norges sjakkess.

Sergej Karjakin er venn av president Vladimir Putin og har flere ganger uttrykt sin støtte til Russlands krigføring mot Ukraina.

Fakta Hva Russland-overgangen til Asia betyr Fra 1. mai er Russland en del av det asiatiske sjakkforbundet. «En skammelig dag for sjakken», mener visepresident i det europeiske forbundet, Malcolm Pein, ifølge chess.com – et av verdens største sjakk-nettsteder. Overgangen gjør at Russland kan delta i et kontinentalt mesterskap og spille under eget flagg – noe som ikke var gjennomførbart mens de var medlem av det europeiske sjakkforbundet. Karjakin har vært utestengt i seks måneder av FIDE på grunn av sin støtte til Russlands krigføring mot Ukraina. Flere andre russiske sjakkspillere, som Jan Nepomnjasjtsjij, har tatt avstand fra Putin og Russlands krigshandlinger, og har dermed hyppig spilt mot Magnus Carlsen i internasjonale turneringer. Sergej Karjakin har tidligere gått til angrep på landsmannen Jan Nepomnjasjtsjij, som tok avstand til invasjonen av Ukraina. Vis mer

– Hele det siste året har det vært en viss ustabilitet. De prøvde på alle mulige måter, under ethvert påskudd, å hindre oss fra å delta i europeiske konkurranser, sier Karjakin.

VM-motstanderen til Carlsen fra 2016 sier videre at han vet at russerne vil bli behandlet godt når de skal delta i de asiatiske mesterskapene.

– Jeg tror ikke Asia er verre enn Europa, mener Karjakin.

VENNER: Vladimir Putin og Sergej Karjakin under åpningen av en sjakkskole i Sotsji i mai 2016.

Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) godtok i februar Russlands overgang til Asia. Det synes sjakkekspertene Atle Grønn og Torstein Bae svært lite om.

Presidenten i FIDE er Russlands tidligere visestatsminister Arkady Dvorkovitsj – som har vært tett på landets president Vladimir Putin.

Sistnevntes pressesekretær Dmitrij Peskov har uttalt seg offentlig om Asia-overgangen til avisen Championat.

– Dette er veldig gode nyheter for våre sjakkspillere og for forbundet vårt. Overgangen til det asiatiske forbundet vil åpne dørene for deltagelse av våre idrettsutøvere, sjakkspillere og stormestere i store internasjonale konkurranser, sier Putins talsperson.

MIKROFONMAGNET: Putin-talsmann, Dmitrij Peskov, fotografert i forbindelse med en pressekonferanse med verdensmester Magnus Carlsen og finalemotstander Sergej Karjakin – dagen før de møttes til første parti i kampen om VM-tittelen.

– Det russiske sjakkforbundets beslutning om å forlate det europeiske sjakkforbundet og bli med i det asiatiske sjakkforbundet er en riktig avgjørelse. Det kommer først og fremst våre utøvere til gode, sier Russlands sportsminister Oleg Matytsin til det russiske nyhetsbyrået Tass.

Den russiske landslagstreneren Mikhail Kobalia er veldig fornøyd med bytte av kontinent i sjakk-sammenheng.

– Vi var generelt trygge (at overgangen skulle bli godkjent) fordi vi kom med flere argumenter det er vanskelig å argumentere med. Spesielt det faktum at 77 % av Russlands territorium er i Asia. Objektivt sett utvikler sjakken i Asia seg veldig raskt. Konkurransen i Asia er høyere enn i Europa, spesielt blant barn, sier landslagstreneren til Championat.