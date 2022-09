Sjakk Hans Niemann Nordmannen kunne knapt tro hvordan Hans Niemann levde

Fra den arrogante og tøysete gutten i klasserommet til en sjakkstjerne som Magnus Carlsen nå anklager for juks. Dette er historien om Hans Niemann.

Nå nettopp

En juksepave.

Eller kanskje verdens beste spiller?

Slik beskriver New York Times Hans Niemann (19). Han er sjakk-kometen alle snakker om etter at Magnus Carlsen anklaget ham for juks.

Men hvem er egentlig Niemann? Aftenposten har snakket med folk som kjenner ham.

Dette er historien om en egenrådig og arrogant gutt, livsstilen som sjokkerte en norsk stormester og hans psykologiske triks.