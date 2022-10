Kjent sjakkjournalist kritisk: Mener Magnus Carlsen burde holdt tett

En av verdens mest kjente sjakkjournalister mener at Magnus Carlsen har vært alt for hissig på grøten. Nå blir både Hans Niemann og Carlsen gransket av Fair Play-kommisjonen til det internasjonale sjakkforbundet.

TRAKK SEG: Magnus Carlsen reagerte resolutt på tapet for Hans Niemann og trakk seg for turneringen i USA.

– Jeg mener at Carlsen skulle forholdt seg taus inntil han kunne ha publisert nok solide bevis, skriver Leontxo García i en E-post til VG.

Journalistlegenden jobber for den spanske storavisen El Pais.

Carlsen reagerte umiddelbart på tapet for 19-åringen i begynnelsen av september. Han trakk seg fra turneringen Sinquefield Cup i USA dagen etter og la ut en kryptisk melding på Twitter.

Etterpå har det vært storm.

Denne uken meldte nordmannen at han tror Hans Niemann «har jukset mer».

– I et minste skulle han ha ventet til turneringen var over og heller fulgt med på hvordan Niemann håndterte resten av kampene. Slik saken har utviklet seg, kan dette ende dårlig for både sjakksporten og for Carlsen selv, sier Garcia – som har vært til stede på alle VM-kampene i sjakk siden 1980-tallet.

Henrik Carlsen, Magnus’ far og manager, har ikke besvart VGs henvendelser.

RUTINERT: Leontxo García har dekket alle Magnus Carlsens VM-kamper for El Pais. Her fra Sotsji i 2014.

Han er kritisk til at «geniet og verdensmesteren» har gått hardt ut uten å kunne presentere klare bevis på juks.

– Hvis saken ikke blir oppklart på den ene eller andre måten, vil den være til skade for Niemann resten av livet, og vi vet ikke om han fortjener det eller ikke, sier Leontxo García.

NRK-ekspert Torstein Bae sa fredag til VG at han ikke tror Magnus Carlsen kan bli utelukket etter oppgjøret med Hans Niemann.

– Jeg opplever at Magnus har sterk støtte i opinionen her i Norge. Men internasjonalt er meningene langt mer delte. Mange kjente spillere er på linje med Magnus i at her er det god grunn til å mistenke Niemann for å ha jukset, men som samtidig ser kritisk på at spiller tar saken i egne hender på den måten Magnus har gjort, sier Torstein Bae.

Fakta Dramaet Carlsen-Niemann 4. september: Magnus Carlsen taper svært overraskende for den 19-årige Hans Niemann i St. Louis. Amerikaneren er rangert som nummer 49 i verden. 5. september: Carlsen trekker seg fra turneringen Sinquefield Cup. Legger samtidig ut en kryptisk Twitter-melding med en video av fotballtrener José Mourinho som sier «Hvis jeg snakker er jeg store problemer». 8. september: Niemann benekter å ha jukset mot Carlsen, men innrømmer å ha jukset på chess.com som 12- og 16-åring. Blir stengt ute fra nettstedet. 10. september: Sjefdommeren i Sinquefield Cup, Chris Bird, kommer med en uttalelse om at det ikke er noen indikasjoner på at noen har jukset i turneringen. 19. september: Carlsen trekker seg etter noen sekunder av nettmøtet mot Niemann i Julius Baer Generation Cup. 23. september: Carlsen får kritikk i en pressemelding fra styret i det internasjonale sjakkforbundet FIDE. 25. september: Magnus uttaler seg på Twitter: «Jeg tror Niemann har jukset mer – også nylig – enn han har innrømmet offentlig». 29. september: Fides Fair Play-kommisjon offentliggjør at både Niemann og Carlsen skal granskes. Vis mer

– Verdens beste eksperter på analyser av påstått juks må først av alt gjøre en grundig gjennomgang av Niemanns kamper i Sinquefield Cup, siden – så langt jeg vet – de fleste stormestre som har uttalt seg mener at Niemann ikke jukset i den turneringen, sier Leontxo García.

Spanjolen mener at granskingen bør intervjue Magnus Carlsen konfidensielt om alt han vet og også det han ikke har ønsket å publisere offentlig. Leontxo García sier at Fair play-kommisjonens panel, hvis de kommer nye anklager fra Carlsen eller andre med samme grundighet, bør analysere alle Niemanns kamper siden 2020.

– Skandalen og kontroversene i denne saken kan bli viktige for å sette i gang gode tiltak mot juksing i sjakk i fremtiden, mener journalisten som har fulgt Magnus Carlsens karriere tett.

TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer har tidligere vært en av Magnus Carlsens støttespillere.

– Jeg er egentlig ikke så spent på hvordan denne saken ender, sier Hammer til VG.

– Hvorfor?

– Jeg synes hele saken er trist. Hvis Hans Niemann har jukset, så er det trist. Hvis Niemann ikke har jukset, så er det en fullstendig skandale. Jeg synes håndteringen til Magnus har vært dårlig. Den siste utviklingen er at chess.com sin håndtering også er horribel, sier Hammer.

Niemann har nektet for å ha jukset mot Carlsen, men har innrømmet å ha jukset på sjakknettstedet da han var 12 og 16 år gammel. Han har tidligere blitt straffet av chess.com for dette, men er nå likevel utestengt på nytt.

– Vi har delt detaljerte bevis med ham, inkludert informasjon som motsier uttalelsene hans om mengden og alvorlighetsgraden av juksingen hans, skrev nettstedets sjef Danny Rensch i en uttalelse tidligere i september.