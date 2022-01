David Toska om sjakkbråket: – Aldri ønsket å støte noen

BERGEN/OSLO (VG) Ransdømte David Toska sier han er «spent» før sin opptreden på TV 2s sjakksendinger – og sier han ikke var forberedt på den heftige debatten som oppstod da hans deltakelse ble kjent.

17. jan. 2022 12:49 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg er litt spent, sier Toska til VG.

David Toska ble overrumplet over det oppmøtte pressekorpset ved Media City i Bergen, på vei inn til sjakksendingene til TV 2. Etter litt samtaler stilte han opp på spørsmål rundt bråket som har kommet i kjølvannet av hans avtale om å stille i TV 2s studio.

Toskas deltagelse i TV-studio er kontroversiell fordi han er dømt for sin deltagelse i NOKAS-ranet i Stavanger. For sin rolle som hovedmann ble Toska dømt til 20 års ubetinget fengsel. Han slapp ut i 2018, etter 13 år.

Politimann Arne Sigve Klungland ble drept av ranerne, og Erik Håland ble beskutt. Sistnevnte mente søndag det var en «hodeløs glorifisering» av TV 2 å gi Toska plass i deres sjakkpanel.

NRK sier på sin side at de ikke ville gjort som TV 2.

– Jeg har jo sett på disse sendingene siden det begynte, både inne og ute. Jeg spiller jo en del sjakk, sier Toska.

– Du er en habil sjakkspiller?

– Jeg er ikke kjempegod, så jeg er ikke noen sjakkekspert. Jeg tror ikke det er den rollen jeg er tiltenkt. Jeg er gjest med over gjennomsnittet sjakkinteresse.

– Ja, du må jo ha noe å tilføre?

– Ja, jeg får prøve da. Jeg har aldri ønsket å støte noen. Da de spurte tenkte jeg at det hadde vært gøy å være med på. Jeg er veldig glad for å få tilbudet.

TOSKA I STUDIO: TV 2 sendte ut dette pressebildet av David Toska (t.h.) sammen med programleder Fin Gnatt og sjakkommentator Heidi Røneid søndag.

Ledende presseeksperter mener også det er problematisk at Toska får delta i sendingen med sin bakgrunn.

– Jeg var ikke forberedt på at det skulle bli så mye debatt. Jeg må bare respektere at det er forskjellige meninger der ute, jeg må gjøre mitt beste og det er bare to dager, sier Toska, som skal delta i sendingene mandag og tirsdag.

Han sier han ikke kommer til å bli en som stiller opp på alt mulig, og sier hans hovedgeskjeft er å være programmerer.

– Det som var viktig for meg var at det ikke var noe som ikke hadde med kriminalitet å gjøre. At det kunne bygge på noe annet enn den fortiden. Ikke spille videre på det og den identiteten.

Sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2 begrunnet søndag overfor VG valget av den ransdømte 46-åringen som studiogjest.

– Det er foreløpig snakk om noen sendinger som gjest under Tata Steel, så det er nok et stykke frem til både ansettelse og TV-profil. David Toska er med for første gang mandag og så får vi se hva fremtiden blir, sa Jansen Hagen.

Simen Agdestein, president i Norges Sjakkforbund, har ikke så mye å kommentere på at Toska skal sitte i sjakkstudio til tross for sin kriminelle bakgrunn.

– Vi har sjakk-kurs i fengsel, og driver stort med det i fengsel. Vi diskriminerer ikke, og vi vil spre sjakken. Det er et stort sjakkmiljø i fengsel, forteller Agdestein til VG.

– Prinsipielt det at TV 2 har Toska i studio har ikke vi noe med, og ikke noe vi har noe mening om.

– Opplever du at TV2 henter inn Toska på bakgrunn av hans profilerte status som ransdømt?

– Det har jeg ikke noen kommentar om. Det er TV 2 sine vurderinger som ligger bak. De har sjekket dette grundig, og jeg vet at de hadde det på agendaen for lenge siden.