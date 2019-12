Idrettsgallaen står på sitt tross Magnus Carlsens eventyrlige år

Allerede før jul ble det kjent hvem som var nominert til prisene under Idrettsgallaen 4. januar. Da var det mange som stusset over at Magnus Carlsens navn ikke var å finne på listene.

Hovedpersonen selv var en av dem. I en melding på Twitter skrev sjakkesset følgende:

«Ikke at dette er så veldig viktig, men ... Noen som vet om nominasjonskriteriene er endret? Ellers rart å bli nominert til årets navn etter et høyst middelmådig 2018, men ikke etter sitt beste år noensinne i år».

Innlegget fikk stor oppmerksom i sosiale medier. Reaksjonene gikk særlig på at nominasjonene var klare allerede 18. desember. Det vil si over en uke før VM i hurtig- og lynsjakk.

– Her er de nok litt for kjappe på avtrekkeren. De burde ventet til de sitter med fasiten, sa NRKs sjakkekspert Torstein Bae da vi før jul spurte hva han tenkte om at Carlsen ikke var blant de nominerte.

Nå skriver Idrettsgallaen, i en pressemelding formidlet av NTB, at Carlsens prestasjoner i romjulen først vurderes til Idrettsgallaen som avholdes i starten av 2021.

«Magnus Carlsen vant VM-gull i hurtigsjakk og lynsjakk i romjulen. Disse prestasjonene vil bli vurdert av juryen for eventuell nominasjon til «Årets navn» på Idrettsgalla 2021. Ettersom idrettsgallaen avholdes første helgen i januar, må juryen avslutte sitt arbeid og offentliggjøre nominasjonene til idrettsgallaen siste uken før jul.» står det i pressemeldingen.

Maria Emelianova, AP / NTB scanpix

Må vente ett år

Dermed må Carlsen, som har hatt et helt ellevilt 2019, vente ett helt år før han eventuelt kan kåres til «Årets navn».

– Når gallaen arrangeres første helgen i januar, må det settes en deadline-dato for hvilke prestasjoner som vurderes. I praksis er dette alltid siste uken før jul. Prestasjoner i romjulen vil da automatisk være en del av vurderingsgrunnlaget for idrettsgallaen et drøyt år senere, sier juryleder Tore Øvrebø.

Han forklarer også at Idrettsgallaen er et stort arrangement for NRK. Dermed må produksjonen kunne ha noen frister å forholde seg til. Han opplyser at over 100.000 allerede har avgitt stemmer til «Årets navn».

Aldri vært bedre

Carlsen kan se tilbake på et eventyrlig 2019, og de fleste i sjakkmiljøet enige om at han aldri vært bedre. Mandag kronet han det hele med å forsvare VM-gullet i lynsjakk etter et dramatisk omspill mot Hikaru Nakamura. Det skjedde kun to dager etter at han ble verdensmester i hurtigsjakk.

Romjulssuksessen gjør at Magnus Carlsen holder alle de tre store VM-titlene. I 2018 ble han nok en gang mester i langsjakk.

Den ubestridte sjakk-kongen fra Lommedalen ble den store vinneren under Idrettsgallaen i januar 2014. Da fikk han hele tre priser for å ha blitt verdensmester i langsjakk et par måneder tidligere: «årets navn», «åpen klasse» og «utøvernes pris». Sistnevnte fikk han sammen med golfspilleren Suzann Pettersen.

Carlsen var igjen nominert i «åpen klasse» under Idrettsgallaen i 2016, men den kategorien ble senere fjernet. Året etter var han blant de nominerte til «årets navn». Det samme var han i fjor.

JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Ikke aktuell for idrettsprisene

Juryleder Tore Øvrebø sa dette da vi før jul konfronterte ham med reaksjonene på at Carlsen ikke var nominert.

– Det finnes ingen absolutte kriterier for å bli nominert til årets navn. Det er den ene prisen juryen jobber med som er åpnere med tanke på idrettsbegrepet. Og hvem som blir nominert der, vil avhenge av andre ting enn hvordan den enkelte opplever sin prestasjon det året.

Toppidrettssjefen la til at Carlsen bare kunne bli nominert i én kategori.

– Sjakk regnes ikke inn i idrettsprisene, for de er ikke en del av norsk idrett. Den eneste klassen som sjakkspillere kan bli nominert i, er årets navn med andre kriterier.