Carlsens Offerspill gir fra seg 35 delegater

Det er 35 færre enn de 41 klubben tidligere har ment seg berettiget til å stille. Det bekreftes i en uttalelse på Norges Sjakkforbunds nettsted lørdag. Det vises til en uttalelse fra forbundets reglementsutvalg fredag, der det anbefales å begrense antall delegater Offerspill får stille med.

Det var VG som først meldte om saken.

– Vi har tatt RUs uttalelse til etterretning og har besluttet å stille med et begrenset antall delegater som tilsvarer våre egne betalende medlemmer, samt de som har meldt overgang til klubben vår og tidligere NSF-medlemmer. Vi håper dette kompromissforslaget er noe alle parter kan leve fint videre med, står det.

Det presiseres at beregningen er gjort i samarbeid med sjakkforbundet og at det gir 140 medlemmer, noe som tilsvarer seks delegater.

Carlsen og Offerspill er blitt anklaget for å prøve å kuppe kongressen for å få gjennom den omstridte avtalen med spillselskapet Kindred, blant annet ved å betale kontingenten for nye medlemmer.

I uttalelsen opplyses det at flere «gratismedlemmer» har gitt uttrykk for at de gjerne ville betalt selv.

– Her må vi bare ta selvkritikk og beklage overfor disse medlemmene som dessverre ikke blir medregnet ettersom de fikk gratis innmelding i klubben og NSF. Vi burde gjort det mye enklere for medlemmer å betale kontingent selv, står det.

Det hevdes at det viktigste for klubben ikke er å få gjennom Kindred-avtalen for enhver pris.

– Avtalen er definitivt noe vi har stor tro på, men vi skal først og fremst drive en sjakklubb med store ambisjoner for framtiden, og vi håper og tror at Sjakk-Norge kan samles etter kongressen, uansett utfall, står det.