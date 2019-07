«Vår konklusjon er at det antall delegater OS har krav på basert på deres innrapporterte medlemstall pr. 1. juli 2019, har stemmerett på Kongressen», konkluderer den seks sider lange juridiske betenkningen publisert på sjakkforbundets hjemmesider.

– Vi har støttet oss på en juridisk vurdering, sier president i Norges Sjakkforbund Morten L. Madsen til Aftenposten.

Han har ikke selv fått lest hele den juridiske betenkningen når vi tar kontakt med ham, men har fått videreformidlet konklusjonen.

– Stiller sjakkforbundet seg bak konklusjonen?

– Det var intensjonen da vi hentet den inn. Vi trengte å hente juridisk kompetanse for å få dette vurdert på en ordentlig måte.

Teller medlemmer frem til midnatt

Fristen for å melde inn medlemmer i Norges Sjakkforbund går altså ut i dag, 1. juli. Derfor er det hektisk opptelling på forbundets kontorer hele mandag kveld.

– Medlemssekretæren jobber med dette utover kvelden. Vi regner med å en rapport klar i morgen formiddag. Den kommer vi til å legge ut på nett, og der kommer tallene til å stå, sier generalsekretær i Norges Sjakkforbund Geir Nesheim.

– Fristen er ved midnatt?

– Ja. I sjakksammenheng er det ved midnatt. Vi utelukker ikke at det skjer litt rundt den tiden.

Fortsatt ikke sikkert Offerspill får Kindred-stemme

Striden står om Norges Sjakkforbund skal si ja til en sponsorkontrakt med bettingselskapet Kindred verdt 50 millioner kroner over fem år eller ikke.

Sjakk-Norge er splittet i spørsmålet. Mens Offerspill SK er for den fremforhandlede sponsoravtalen, har mange tatt til ordet for å si nei til den. Jens Brede, partner hos Kvale, er ansvarlig for betenkningen. Han konkluderer altså med at Offerspill bør ha stemmerett på kongressen.

Det er likevel ikke sikkert at delegatene fra den nyopprettede klubben kommer så langt som til Kindred-spørsmålet. I første punkt på kongressen søndag står godkjennelse av representantenes fullmakter. Her kan det komme forslag om at Offerspill-delegatene fratas videre stemmerett.

– Det er ikke noe krav om det, men det er punkt 1 på agendaen. Akkurat på det punktet vil alt bli avklart. Det blir litt «big bang» før alt starter, sier Nesheim.

I en eventuell avstemming om Offerspills videre deltagelse vil delegater fra klubben få mulighet til å delta i avstemmingen om de blir godkjent av forbundets fullmaktskomité.

– Det vil de nok gjøre. Det gjelder å ha satt seg tidlig i salen, sier Nesheim.

Det har heller ikke vært gitt at det juridiske svaret på spørsmålet om Carlsen kan få alle sine delegater i spill vil være ja. Jusprofessor Geir Woxholth, av mange sett på som den fremste innen temaet selskaps- og foreningsrett i Norge, har tatt til orde for at premissene for klubben til Carlsen kan være i strid med foreningsrettslige prinsipper.

Dette spørsmålet blir vurdert av sjakkforbundets innleide jurister, men de kommer likevel til at delegatene til at Carlsen-klubben kan stemme.