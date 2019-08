Det har gått skikkelig troll i ord for Magnus Carlsen de siste dagene.

– Når jeg begynner å spille dårlig igjen, vil folk lukte blod. Det blir ikke enkelt, sa han under fredagens åpningsseremoni til hurtig- og lynsjakkturneringen i St. Louis.

Spådommen ble en fulltreffer. Norges suverene verdensener hadde ikke tapt i hurtigsjakk siden romjulen, men i USA snublet han i første hinder. Ding Liren stoppet den sterke rekken med det som var hans aller første seier over Carlsen med hvite brikker.

28-åringen vant så to partier på rad. Da trodde nok de fleste at alt var på stell igjen før søndagens partier, men det ble i stedet et mareritt for verdensmesteren fra Lommedalen. To tap og en heldig remis ble fasiten.

Heller ikke mandag var Carlsen i toppslag. Da ble det seier, tap og poengdeling. Fire nederlag på ni partier er nesten et lite jordskjelv tatt i betraktning nordmannens resultater i 2019.

– Det er egentlig bare Magnus som kan forklare hva som skjedde. Levon Aronian sa noe som jeg er helt enig i. Han påpekte at Magnus her gjorde en del feil som er under hans dårligste nivå. Selv når Magnus er ute av form, spiller han vanligvis bedre en dette, sier sjakkekspert Atle Grønn.

LES OGSÅ: Ett år siden Carlsens imponerende rekke startet

Carina Johansen / NTB scanpix

For raskt til sitt eget beste

Han la spesielt merke til én ting. Grønn følte at Carlsen etter hvert ble opphengt i å spille svært raskt. Det er vel og bra når du er i dytten, men kan også være et svakhetstegn når det butter.

– Av og til spiller du raskt fordi alt fungerer, men i dette tilfellet virket det som han spilte raskt fordi han var utålmodig med å komme tilbake. Han spilte raskt til tross for at han ikke hadde flyt. Det førte bare til enda flere ulykker.

Grønn mener Carlsen var på sitt dårligste da han avsluttet hurtigsjakkdelen av St. Louis-turneringen med å berge remis mot Shakhriyar Mamedyarov.

– Da hadde han hvite brikker og hadde åpenbart bestemt seg for å vinne partiet raskt. Det ble bare tull.

Hadde det ikke vært for at Carlsen hentet seg inn igjen til en remis, hadde han for første gang i karrieren tapt fem partier i en turnering bestående av ni runder.

Berit Roald / NTB scanpix

Skjøvet ned

Det svake spillet i St. Louis gjør at Carlsen er jekket ned fra førsteplassen på verdensrakingen i hurtigsjakk for første gang siden 2015. Maxime Vachier-Lagrave er den nye eneren, men nordmannen topper fortsatt klart rankingen i lynsjakk og klassisk sjakk.

De siste dagene har gitt en påminnelse om at Magnus Carlsen tross alt er menneskelig, mener NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

– Intet tre vokser inn i himmelen. På et eller annet tidspunkt måtte det jo butte litt imot for Magnus også. Sånn sett er ikke dette det verste stedet når det først skjer. Det er bedre at det skjer nå i hurtigsjakk enn i langsjakk, som fortsatt har mer prestisje og en ranking som er viktigere.

Bae poengterer at formduppen i St. Louis på ingen måte er en krise for Carlsen, men det gir konkurrentene troen på at de faktisk kan slå ham.

– Det er litt typisk at det baller på seg når man opplever motgang. Faren med å ha en så kolossal fremgang som Magnus har hatt, er at man føler at det går av seg selv. Får du en nedtur, er han kanskje ikke helt psykologisk klar til å hamle opp med det. Det er fort gjort at man kommer ut av fatning.

Dan P. Neegaard

Fakta: Carlsens turneringseiere i 2019 * 11.–27. januar: Wijk aan Zee, Nederland. Tok 9 av 13 poeng. * 30. mars–9. april: Shamkir, Aserbajdsjan. Tok 7 av 9 poeng. * 20.–29. april: Karlsruhe/Baden-Baden, Tyskland. Tok 7,5 av 9 poeng. * 8.–12. mai: Abidjan, Elfenbenskysten (hurtig- og lynsjakk). Tok 26,5 av 38 poeng. * 25.–26. mai: Lindores Abbey, Skottland (hurtigsjakk). Tok 3,5 av 6 poeng. * 4.–14. juni: Norway Chess i Stavanger. Tok 13,5 av 18 poeng. * 26. juni–7. juli: Zagreb, Kroatia. Tok 8 av 11 poeng.

Utelukker comeback

I likhet med Atle Grønn synes Torstein Bae det er vanskelig å peke på noe konkret som forklarer Carlsens problemer.

– Det er ikke godt å si, men han gjorde en del store overseelser. Altså rene tabber. Det er litt typisk for spill med kortere tenketid. Er du først i uføret, blir du usikker på deg selv. Det er grunn til å tro at han ble preget av den dårlige starten og ikke klarte å riste det av seg.

Carlsen ligger helt nede på 5.-plass og er fem poeng bak tetduoen Levon Aronian og Maxime Vachier-Lagrave. Tirsdag går Grand Chess-turneringen i St. Louis over til lynsjakk.

Bae og Grønn er enige om at det er urealistisk at Carlsen slår til med en sluttspurt som sørger for hans niende strake turneringsseier.

– Jeg tror Magnus skal være fornøyd om han avanserer på resultatlistene og kommer på pallen. Seier har jeg liten tro på nå, sier Bae.

Etter at 18 runder med lynsjakk er unnagjort, skal verdenseliten spille hovedturneringen Sinquefield Cup. Den starter lørdag og går også i St. Louis. I langsjakk er Carlsen ubeseiret i 79 strake partier.