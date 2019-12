16 år gamle Alireza Firouzja er i ferd med å bli en av de største profilene innen sjakken. Iraneren ble nummer to i hurtigsjakk-VM og har fått en svært solid start også i lynsjakk søndag. Han vant fire av sine fem første partier, det tredje mot verdens høyest rankede lynsjakkspiller, Hikaru Nakamura. Det gikk deretter litt tråere, men Firouzja går inn i VMs siste dag med hele åtte poeng.

En topp-ti-plassering er definitivt innen rekkevidde.

Nekter å godta krav fra Iran

Det er smått sensasjonelt av en 16-åring å ta sølv i VM (Magnus Carlsen var 18 første gang han vant), men Firouzja slo gjennom allerede som 15-åring. Dette skrev vi da han gjorde seg bemerket under forrige verdensmesterskap i hurtig- og lynsjakk:

«Den georgiske stormesteren Baadur Jobava (35) slår ut med armene. Han har et fortapt, men bredt smil om munnen. Han har nettopp fått en sjakkleksjon av en 15-åring. I VM. Under lyn- og hurtigsjakk-VM denne uken har Alireza Firouzja (15) fra Iran sjokkert ekspertene.»

Selv om Firouzja er vokst opp i Iran, spiller han som uavhengig. Formelt sett representerer han Fide – det internasjonale sjakkforbundet i VM. Grunnen er at han nekter å etterkomme krav fra Irans myndigheter.

Får ikke spille mot israelere

En av følgene av konflikten mellom Iran og Israel, er nemlig at iranske sjakkspillere nektes å spille mot israelere. Det byr på problemer i en idrett der det er flere gode spillere fra Israel. Dette vil ikke Firouzja godta, selv om styresmaktene prøvde å få ham til å trekke seg fra mesterskapet.

Selv er det unge sjakkgeniet sjenert og ordknapp når han blir intervjuet om dette.

– Iran har vært fantastisk mot meg, sa han til NRK tidligere i VM.

Sjakkekspert Simen Agdestein trekker fram 16-åringen som arvtageren til Magnus Carlsen.

– Firouzja har en historie så det holder. Som iraner får han ikke spille mot israelere, og har etablert seg i Frankrike. Han er kronprinsen, og det er spesielt, men ikke overraskende at han gjør det bra, for de har satset stort på sjakk i Iran. Det har vært ekstremt økonomisk gunstig for spillerne. Det er litt interessant at en iraner markerer seg. Han er et supertalent, sier Agdestein.

Iraneren kommer trolig til å representere sitt nye hjemland Frankrike framover.

Spås å ta over etter Carlsen

Den nederlandske stormesteren og sjakktreneren Ivan Sokolov har jobbet tett med de iranske talentene.

I et intervju med nettstedet Chessbase i september i fjor brukte Sokolov store ord om Firouzja. Han roste 15-åringens kvikke hjerne og sammenlignet ham med tidligere verdensmester Viswanathan Anand.

– Jeg har snakket med presidenten i det iranske sjakkforbundet. Jeg fortalte ham at de har ekstremt talentfulle gutter. Men det de ikke innser, er at de har verdensmestermaterial i Alireza Firouzja, sa Sokolov.

Han er ikke alene om å spå at Firouzja én dag kan ta over Magnus Carlsens plass som verdens ubestridte sjakkener.

– Han har alle muligheter til å bli verdens beste spiller. Det vil ta 3–4 år, tror jeg. Han representerer en ny generasjon som lærte å spille sjakk med raske partier på internett, sa Atle Grønn, som er med i NRKs sendinger under sjakk-VM.