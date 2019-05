Få hvileskjær i Carlsens turboår: – Hans travleste program noensinne

Aldri før har 28-åringen fra Lommedalen hatt et mer spekket program. Turneringene har kommet tett, og Carlsen har ingen planer om å roe ned.

– Det vil ikke være mangel på aktivitet. Programmet er det travleste han har hatt noensinne, men han gjør det fordi han har lyst. Det er et helt bevisst valg av Magnus å spille så mye sjakk i år. Jeg er veldig glad for at han gjør det så bra, for det gjør det lettere å takle et tettpakket program, sier manager Espen Agdestein.

Han vedgår at det er krevende for Carlsen å spille så mye som han gjør.

– Det blir et høyt forbruk av ideer og åpningsforberedelser. I tillegg krever det mye energi, men det hjelper på at han gjør det så bra. Han føler han gjør mye riktig.

Dette er Carlsens 2019-program per dags dato:

11.–27. januar: Wijk aan Zee, Nederland. Tok 9 av 13 poeng og vant sammenlagt

30. mars–9. april: Shamkir, Aserbajdsjan. Tok 7 av 9 poeng og vant sammenlagt

20.–29. april: Karlsruhe/Baden-Baden, Tyskland. Tok 7,5 av 9 poeng og vant sammenlagt

8.–12. mai: Abidjan, Elfenbenskysten (hurtig- og lynsjakk. Vant begge turneringene

25.–26. mai: Lindores Abbey, Skottland (hurtigsjakk)

3.–15. juni: Norway Chess i Stavanger

24. juni–9. juli: Zagreb, Kroatia

8.–15. august: St. Louis, USA (hurtig- og lynsjakk)

15.–30. august: Sinquefield Cup i St. Louis, USA

9. september–2. oktober: Verdenscup, Khanty-Mansijsk, Russland (utslagsrunder)

27. oktober–2. november: VM i fischersjakk, Høvikodden

4.–11. november: Bucuresti, Romania

20.–27. november: Kolkata, India (hurtig- og lynsjakk)

30. november–10. desember: London, Storbritannia

Strålende form

Hittil i år har Carlsen fått et helt sjakkmiljø til å måpe. Etter en lang periode med litt labert spill for ham å være, har verdensmesteren til gagns funnet tilbake til storformen i klassisk sjakk. Mange vil mene han aldri har vært bedre.

Råsterke prestasjoner i superturneringene i Aserbajdsjan og Tyskland har blåst nytt liv i debatten om Carlsen er på vei til å overgå legenden Garry Kasparov som tidenes største sjakkspiller.

Nylig vant titler i både i hurtig- og lynsjakk i Elfenbenskysten. Neste store oppgave er Norway Chess i Stavanger fra 3. juni, men før den tid skal Carlsen til Skottland. Der møter han Vishy Anand og Ding Liren i en oppvisningsturnering i hurtigsjakk.

– Det blir god trening for ham. Norway Chess er veldig viktig og noe han tar seriøst, så han vil påse at han er i form når han kommer dit. Selv om det har gått bra i de siste turneringene, er det ingen garantier for at det går bra i den neste. Det er Magnus veldig klar over. Han har tidligere opplevd at formen kan snu fort, men nå er han erfaren og prøver å gjøre de riktige tingene, påpeker Agdestein.

Også litt tid til sponsorene

I mai har Carlsen også påtatt seg noen sponsoroppdrag. I forrige uke stilte han opp til showkamp i Bergen. Der spilte han sjakk mot en rekke av byens kjendiser, deriblant Brann-trener Lars Arne Nilsen og skøyteløper Håvard Holmefjord Lorentzen. Onsdag er han i København for å gjøre noe lignende der.

– Det er bare greit for ham å få litt avveksling og gjøre hyggelige ting, men det skal ikke bli for mye av det. Å spille best mulig sjakk har høyeste prioritet hos Magnus, forteller Carlsens manager.

Carlsen møter den ypperste verdenseliten i Norway Chess. Han har vunnet Stavanger-turneringen i langsjakk én gang tidligere (2016).

– Han håper å fortsette den gode stimen, men vet samtidig at han må være helt på topp om det skal bli seier, sier Espen Agdestein.