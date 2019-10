Sjakk-Norge fortviler over «kvinnekommentar» fra verdensmester: – Et gufs fra fortiden

I sjakk konkurrerer kvinner og menn mot hverandre, men i dag er verdenstoppen mannsdominert.

Verdenseneren på kvinnesiden Hou Yifan synes det er vanskelig å se for seg at kjønnene skal konkurrere på samme nivå med det første.

– I teorien burde det være en mulighet for at kvinner kan konkurrere om VM-tittelen i fremtiden. Men i realiteten tror jeg det er veldig små sjanser for at det skjer de neste tiårene, sier hun, ifølge The Daily Telegraph

Hun har inntrykket av at kvinnelige sjakkspillere er mindre fokuserte enn menn, ikke trener like hardt og er fysisk underlegne.

– Jeg tenker det er en fysisk forskjell, fordi man bruker mye energi i sjakk, spesielt under kamper som varer i 6–7 timer. Her har kvinnene en ulempe, sier Yifan.

Påstandene får flere i det norske sjakkmiljøet til å reagere.

Fakta: Kvinner og sjakk Hou Yifan er verdens beste kvinnelige sjakkspiller. Hun er rangert som nummer 87 i verden. I tillegg har hun vunnet sjakk-VM for kvinner fire ganger. Katrine Tjølsen fra Bergen er rangert som Norges beste kvinnelige sjakkspiller. Langsjakk-VM arrangeres for kvinner hvert år. Kineseren Ju Wenjun er regjerende verdensmester.

Pavlo Palamarchuk / TT NYHETSBYRÅN

– Et holdningsproblem

Ellen Hagesæther er nummer fire på kvinnesiden i Norge. 41-åringen har vært en del av sjakkmiljøet siden hun var 12–13 år gammel. Hun mener kineseren tar feil i sine uttalelser.

– For meg blir dette et gufs fra fortiden. Da jeg var ung, var det mye snakk om forskjeller på menn og kvinner. Men jeg ser ikke helt den direkte sammenhengen, forteller hun.

Hagesæther får støtte av sjakkollega Silje Bjerke. Hun er rangert som nummer tre på kvinnesiden i Norge og har deltatt i sjakk-OL en rekke ganger for Norge. Hun hører stadig at kvinner ikke kan bli like gode som menn i sjakk.

– Jeg er så lei av å høre det. Jeg skjønner ikke hva det tjener å ta den diskusjonen igjen og igjen, forteller hun.

Tidligere har hun undervist unge jenter i sjakk. Bjerke mener slike uttalelser er med på å ødelegge for jentene i det mannsdominerte spillet.

– I sjakk sitter du der alene med din hjerne, og det er veldig viktig med selvtillit. Slike uttalelser er synd. Det forsterker holdningene om at kvinner ikke skal kunne nå opp til toppen, som jeg mener ikke er riktig, sier hun.

Hun har selv spilt i turneringer som eneste jente blant hundre menn. Bjerke håper på flere jenter inn i sjakken, men er redd slike uttalelser går utover jenters tro på seg selv som sjakkspillere.

Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Kvinne var nummer åtte i verden

Likevel er det flere ting som vitner om at sjakk er i utvikling på kvinnesiden, ifølge Simen Agdestein. Han underviser på sjakklinjen på Norges Toppidrettsgymnas (NTG).

– Det er tre jenter på sjakklinjen på NTG nå. Normalt er det kanskje én av ti jenter, forteller Agdestein.

Han mener grunnen til at det er en kvalitetsforskjell mellom kvinner og menn i sjakk kommer av at det er flere menn som er engasjert i sjakk.

– Vi må gjøre det vi kan for å få inn flere jenter. Når flere og flere blir involvert begynner ballen å rulle, sier han.

Likevel viser historien at kvinner har forutsetninger for å hevde seg i verdenstoppen. Ungareren Judit Polgár var i 2005 rangert som nummer åtte i verden. I dag er Yifan best blant kvinnene, men nummer 87 i verden.

Kineseren etterlyser en større treningsiver blant kvinner i sjakken.

– Dette utgjør en stor forskjell. De som legger inn størst innsats oppnår best resultater, sier Yifan.

På dette punktet mener Hagesæther at Yifan har et poeng. Hennes inntrykk er at den gjennomsnittlige kvinnelige sjakkspilleren ikke trener like mye som menn.

BAS CZERWINSKI / AP

Hjerneforsker: – Ingen forskjeller

I tillegg til at menn er fysisk overlegne kvinner, peker Yifan på flere aspekter hun mener favoriserer menn:

– Det emosjonelle aspektet av spillet og måten man tar praktiske og objektive avgjørelser, forteller hun, og legger til:

– For å si det enkelt, så tror jeg at mannlige spillere har en tendens til å ha en slags oversikt eller strategi for hele spillet, i stedet for å fokusere for mye på én del av spillet (til forskjell fra kvinner).

Espen Dietrichs er hjerneforsker ved Universitetet i Oslo. Han mener det ikke er noe i hjernen som gjør at det er forskjeller i sjakkferdighetene mellom kvinner og menn.

– Jeg mener det ikke er biologiske forskjeller som gjør at kvinner ikke kan hevde seg like mye som menn i sjakk, sier Dietrichs, og legger til at han ikke kjenner til forskning på temaet som støtter påstanden.