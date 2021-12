Tapte for Carlsen: – Nå får vi se hvor motstandsdyktig han er

DUBAI (Aftenposten): «Det er ikke en stor greie», sa VM-utfordrer Jan Nepomnjasjtsjij.

Skuffelse og smil preget pressekonferansen etter VM-historiens lengste parti.

4. des. 2021 08:00 Sist oppdatert nå nettopp

Det tok 7 timer og 46 minutter. Så halte Magnus Carlsen hjem seieren mot Jan Nepomnjasjtsjij.

Det var seieren Carlsen så gjerne ville ha, den han lengtet etter, triumfen som endrer VM-kampens karakter fullstendig.

Nå har Carlsen et jerngrep.

– Jeg tror dette blir det viktigste partiet i hele VM-kampen, sier Ulrich Stock, sjakkskribent i den tyske ukeavisen Die Zeit.

– Bare se på ham

FREDAG KVELD, MELLOM MIDNATT OG ETT: VM-historiens lengste parti var over, og Jan Nepomnjasjtsjij hadde tapt. Så måtte han gjøre det han sikkert hadde aller minst lyst til i hele verden: Å sitte på en pressekonferanse – kun to-tre meter unna en Magnus Carlsen i perlehumør.

Kontrastene var nærmest blendende.

Til høyre satt Carlsen. Han prøvde kanskje å fremstå nøktern, men seiersgliset tvang seg frem.

Til venstre satt Nepomnjasjtsjij. Han prøvde nok å fremstå uberørt, men det gravalvorlige ansiktet fortalte en annen historie.

Men «Nepo» prøvde. Han prøvde å tone ned viktigheten av det episke partiet som lå noen minutter bak ham.

«Det er ikke en stor greie», sa han.

Den kjøper ikke Die Zeit-journalist Ulrich Stock.

– Bare se på ham..... Det var en stor greie. Nå får vi se hvor motstandsdyktig han er, sier Stock, som tror Nepomnjasjtsjij bare lot som at tapet ikke var blytungt.

Må bryte et mønster

Nepomnjasjtsjij har nemlig lenge hatt et kjennetegn: Når han går på et tap – og spesielt et skikkelig smertelig et – kan han rakne.

Nå spør sjakk-kjennere over hele verden seg: Klarer han å reise seg denne gangen?

Før kampen mente Carlsen at dersom Nepomnjasjtsjij taper, blir det viktig for ham å unngå kollaps. «Kanskje det blir hans største utfordring», sa Carlsen i podkasten Løperekka.

Nå er den utfordringen en realitet.

I lørdagens parti kan Nepomnjasjtsjijs VM-kandidatur rase sammen. Eller han kan slå grusomt tilbake. Stillingen er 3,5–2,5 til Carlsen, og det er førstemann til 7,5 poeng.

– Enhver seier jeg kan få, er bra. Men det er lenge igjen, sa Carlsen på pressekonferansen.

Mannen noen meter bort var allerede i gang med en prosess i hodet sitt.

– Noen ganger gjør man feil. Det er en ganske menneskelig greie, sa Jan Nepomnjasjtsjij.