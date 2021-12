Karjakin om Nepos nedtur: – Nerver

DUBAI (VG) Russisk sjakk håpet å få sin første verdensmester siden 2007. Nå innser de at håpet er ute for Jan Nepomnjasjtsjij (31).

AVGJORT? Magnus Carlsen leder 6–3 over Jan Nepomnjasjtsjij (t.h.). Førstemann til 7,5 har vunnet.

– Håpet er ikke bare lite. Det eksisterer ikke, sier stormesteren Sergej Smagin til gazeta.ru etter at Carlsen tirsdag økte ledelsen til 6–3 - når fem partier gjenstår.

Nordmannen har vunnet tre av de fire siste partiene. Tirsdag skjedde det etter en fatal blunder av Nepomnjasjtsjij.

– Det er kanskje bare han selv som kan forklare hva som skjer. Det er vanskelig utenfra, sier Smagin.

Sergej Karjakin ble hentet inn fra Russland som hjelp til Nepomnjasjtsjij tirsdag. Han sier etter partiet til championat.ru:

– Det kom en feil som rett og slett er umulig å forklare. Jeg vet ikke årsakene, men det handler ikke om sjakk. Jan gjør ikke noe slikt i lynsjakk en gang. Jeg er veldig overrasket og opprørt. Jeg tror dette er et spørsmål om psykologi og nerver.

VANT MED SVART: Jan Nepomnjasjtsjij skulle slå tilbake med hvite brikker tirsdag. Men Carlsen vant med svart.

Karjakin sier at Nepomnjasjtsjij gjør «helt uforklarlige ting».

– Det er klart at Carlsen nå er stor favoritt. 90–95 prosent. Men Jan må gjøre sitt beste, fastslår Karjakin overfor championat.ru.

– Vi må prøve å vinne et parti, slik at matchen går videre.

Det tiende partiet spilles onsdag kl. 13.30. Du kan følge det på VGTV og NRK. Carlsen har hvite brikker.

Ilja Gorodetskij sier dette til sport24.ru:

– Det som har skjedd i de siste to partiene, har ikke noe med det sjakktekniske å gjøre - men med psykologi. Jeg er kanskje den vanskeligste av alle sporter. Det er en individuell sport der du ikke kan flytte ansvaret over på lagkameratene, og det er ikke noe element av flaks og uflaks. Det er bare dine egne handlinger, dine egne feil, sier sjakk- og pokereksperten.

Peter Svidler, en annen russisk toppspiller, uttaler til Sport Ekspress:

– Jeg vil ikke gå inn i andres psykologi. Jan er mer kritisk til seg selv enn noen annen kritiker.

– Man må alltid kjempe. Men situasjonen er praktisk talt håpløs nå. Og av de fem partiene som gjenstår, er tre svarte for Jan, legger Svidler til.

Nepomnjasjtsjij svarte tålmodig på spørsmål under tirsdagens pressekonferanse - til tross for alle nedturene de siste dagene.

– Det var en blunder, men jeg var ikke klar over det da jeg gjorde trekket, forklarte han.

– Hvordan føler du deg nå?

– Jeg har hatt det bedre, svarte Nepomnjasjtsjij med et skjevt smil.

PS: Jan Nepomnjasjtsjij spiller ikke for «Russland» i VM-oppgjøret. WADA-dommen gjelder også sjakk, slik at han spiller for «Russlands sjakkforbund», med andre ord uten det russiske flagget og uten russisk nasjonalsang.