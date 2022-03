Nå skal Magnus Carlsen være profil mot spillproblemer

Magnus Carlsen (31) forlenger den mye omtalte sponsoravtalen med et stort bettingselskap - men nå skal han profilere kampen mot spillproblemer. Fullstendig selvmotsigende, mener rusorganisasjon.

NY AVTALE: Magnus Carlsen sammen med CCO i Unibet Nils Andén i Oslo torsdag.

31. mars 2022 20:49 Sist oppdatert nå nettopp

De siste to årene har Carlsen profilert Unibet og trolig bidratt til at bettingselskapet har fått flere kunder over hele verden.

Nå skal han bli en global frontfigur i kampen for å bekjempe spillavhengighet.

Selskapet bak Unibet, Kindred, har en plan om at de innen utgangen av 2023 skal ha null i inntekt fra problemspillere, et prosjekt de kaller «Journey to zero». Ifølge selskapet selv var fire prosent av deres spillere i kategorien «høy risiko» ved utgangen av 2021.

– Vi er glade for å engasjere tidenes beste og verdens høyest rangerte sjakkspiller som global ambassadør i kampen for å bekjempe problemspill, sier Unibet-sjef Nils Andén når VG treffer ham i kontorene til sjakklubben Offerspill, som samtidig inngår ny kontrakt med Unibets morselskap Kindred.

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan - mener derimot at dette er renvasking av en sponsoravtale. Det kan du lese mer om på slutten av artikkelen.

Rapporterer

Magnus Carlsen svarer slik når VG spør om det spesielle i at han de siste to årene har profilert Unibet med tanke på å hente nye spillere - mens han nå skal fronte ansvarlig spill:

– Dette er veldig spennende. Det er viktig å få ut fakta og gjøre det bedre for dem som sliter. Jeg er glad for å fronte denne kampanjen. Det er noe som på sikt vil gagne både spillerne og Unibet, mener Magnus Carlsen.

Andén sier at de hvert kvartal rapporterer hvor stor prosent av deres spillere som er såkalte problemspillere, som altså ikke har kontroll over spillingen sin.

SJAKK: Mens Unibet har inngått ny avtale med Magnus Carlsen, har morselskapet Kindred skrevet avtale med sjakklubben Offerspill. Fra v.: Leder i Offerspill Jon Kristian Haarr, PR-sjef i Kindred Rolf Sims, Magnus Carlsen og CCO i Unibet Nils Andén (delvis skjult).

– Hvorfor bruker dere Magnus Carlsen til å profilere nettopp kampen mot spillproblemer?

– Det viser hvor viktig vi anser dette. Målet vårt er null prosent problemspillere. Det er også i vår interesse som et langsiktig tenkende selskap, mener Nils Andén.

I et intervju med VG i 2020 svarte pappa Henrik Carlsen på VGs spørsmål om sønnen har vært spillavhengig:

– Nei, han var ikke spillavhengig, men han fikk smakt på det å være veldig involvert og ha behov for å kutte ut å spille.

Største avtale

Carlsen inngikk for to år siden en avtale med Unibet om at bettingselskapet skulle være hans hovedsponsor. Carlsen bekrefter overfor VG at dette er hans største sponsoravtale økonomisk.

Stortinget vedtok nylig en ny pengespillov som blant annet tydeliggjør forbudet mot markedsføring av utenlandske spillselskapet, inkludert såkalte ambassadører, som Carlsen er for Unibet.

Unibet er en del av Kindred-gruppen, som sommeren 2019 tilbød en samarbeidsavtale med Norges Sjakkforbund - verdt 50 millioner kroner over fem år.

Sjakkforbundet sa nei, derimot har Magnus Carlsens egen sjakklubb, Offerspill SK, hatt en sponsoravtale med Kindred de siste to årene. Denne avtalen har gitt Offerspill fire millioner kroner, fordelt over to år.

Nå går altså Offerspill inn på en ny avtale, denne gang ett år med mulighet for forlengelse.

– Mens resten av idretten får penger gjennom tippemidlene, er ikke sjakken en del av det. Vi synes at inntektene fra tippingen burde ha gått rett inn i statskassa, men det virker ikke som noen er interesserte i å gjøre noe med det, sier Jon Kristian Haarr, som er daglig leder i Offerspill- og som nå har skrevet nå avtale med Kindreds PR-sjef Rolf Sims.

Offerspill er på kort tid blitt Norges største sjakklubb med 400 medlemmer. Den holder til i Oslo sentrum.

ACTIS-SJEF: Inger Lise Hansen.

– Renvasker

Generalsekretær Inger Lise Hansen i Actis er ikke like fornøyd som Magnus Carlsen og Offerspill:

– Det er synd at Magnus Carlsen nok en gang velger å bruke sin popularitet og status til å fronte en aktør som med overlegg bryter norsk lov og som har vokst seg store på å utnytte sårbare spillere. Det er fullstendig selvmotsigende å jobbe for ansvarlig spill ved å fronte et spillselskap som ikke har tillatelse til å tilby pengespill i Norge – og som samtidig reklamerer ulovlig for spill på norsk TV, mener hun.

– Carlsens plutselige engasjement for ansvarlig spill er ikke troverdig. Han har gjennom flere år frontet kyniske utenlandske aktører uten nevneverdig bekymring for hvordan disse opptrer overfor mennesker som sliter med pengespill. Dette fremstår kun som et forsøk på å renvaske en økonomisk gunstig sponsoravtale, mener Hansen.

Hun poengterer at den nye pengespilloven sier tydelig at det ikke er lov å medvirke til å markedsføre pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Lotteritilsynet må avklare om Carlsens avtale er i strid med regelverket.

– Unibets såkalte «nullvisjon» er et hån mot de som sliter med pengespill. Hvis Unibet virkelig bryr seg om de som har problemer, kan de slutte å sende pengespillreklame på norske TV-skjermer. Denne reklamen har størst påvirkning på dem som allerede sliter, mener generalsekretæren i Actis.