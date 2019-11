VM-fiasko for Carlsen: – Jeg skammer meg dypt

Magnus Carlsen – Wesley So 2,5 – 13,5

HØVIKODDEN:

Det var en nærmest umulig oppgave for Carlsen etter at han havnet under med ni poeng på dag to av VM-finalen. Dermed måtte han nærmest vinne alt på den siste dagen.

Slik gikk det derimot ikke. Wesley So ble for sterk, og ble den første offisielle verdensmesteren i fischersjakk.

– Jeg vil bare si gratulerer til Wesley. Han spilte veldig mye bedre enn meg, sa Carlsen til NRK etter premieutdelingen.

Da hadde han i godt over en time sittet i sin garderobe og fordøyet tapet. Det var likevel ingen smil å spore da han steg opp på det nest øverste trinnet.

– Jeg synes jeg spilte ok den første dagen. Da følte jeg at jeg gjorde en ok prestasjon, men var litt uheldig med uttellingen. Resten skammer jeg meg bare dypt over. Jeg skulle ønske jeg kunne gjort det igjen, fortsatte han før han stormet forbi resten av pressen.

På vei ut av lokalet signerte Carlsen autografer og tok flere «selfies», men ønsket ikke å si mer til pressen.

– Jeg liker det

Faren Henrik Carlsen sa følgende etter finalen var avgjort:

– På min sønns vegne føler jeg med ham i hans skuffelse, men han har vunnet så mye tidligere. Normalt fokuserer han bare på mesterskapet han holder på med, men i dag foreslår jeg at han hviler på laurbærene og tenker at sølvet er en del av den rekken, sa Henrik Carlsen.

So har spilt på nivå med en datamaskin i partiene i Norge. Et nivå han har vært langt fra å nå i klassisk sjakk tidligere i år.

– Det er vanskelig å forklare hvorfor. Jeg liker fischersjakk. Jeg liker å spille det. Det bidro til seieren, sa So.

Han ble den første offisielle verdensmeteren i fischersjakk. Nå reiser han videre til Romania for å spille klassisk sjakk.

– Jeg er på en turné for øyeblikket. Jeg har ikke vært hjemme på 50 dager, og det kan bli mer. Nå skal jeg til Romania, og etter det starter en turnering i vanlig sjakk, sa So.

– Nitrist kamp

Allerede i andre parti på hurtigsjakken lørdag røk det for det norske håpet. Carlsen åpnet bedre med svart, men So malte på og skaffet seg en solid fordel.

– Han har virkelig overtaket nå, sa NRK-ekspert Torstein Bae.

– Det er kun én tabbe som kan snyte ham for seieren, fortsatte han.

Fakta: Siste dag i VM-finalen i fischersjakk Magnus Carlsen – Wesley So 2,5 – 13,5 Førstemann til 12,5 poeng vinner VM.

Lørdag kunne det i teorien blitt spilt fire hurtigsjakkpartier og fire lynsjakkpartier. Sto det likt ville det blitt avgjort ved armageddon.

Seier i hurtigsjakk ga to poeng. Seier i lynsjakk ga ett poeng. Ved remis ble poengene delt mellom spillerne.

So ble i stedet tryggere og tryggere på at han ville vinne. Til slutt måtte Carlsen kapitulere.

– Det har vært en nitrist kamp til nå. Carlsen har ikke vunnet én eneste gang mot So. Hvem hadde forutsett det, spurte Bae.

– Det er en mester helt ute av form vi ser her nå, la han til.