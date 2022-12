Magnus Carlsen tar sin tredje dobbel: – Tidenes største

Magnus Carlsen (32) tar sitt sjette VM-gull i lynsjakk - og den 15. VM-tittelen totalt - etter et nervepirrende drama. – Det ble ekestremt blodig i dag, sier verdensmesteren.

30. des. 2022 09:15 Sist oppdatert nå nettopp

Han vant tidligere denne uken VM i hurtigsjakk og det betyr at han tar en VM-dobbel for tredje gang i karrieren. Han har samtlige ganger samtidig vært verdensmester i klassisk sjakk:

2014: VM-gull både i hurtig- og lynsjakk.

2019: VM-gull både i hurtig- og lynsjakk.

2022: VM-gull både i hurtig- og lynsjakk.

Dette er altså hans sjette VM-tittel i lynsjakk: 2009, 2014, 2017, 2018, 2019 og 2022. Han har fire VM-gull i hurtigsjakk og har vunnet VM-matchene i klassisk sjakk fem ganger. Altså totalt 15.

Carlsen lå et halvt poeng foran Hikaru Nakamura (30) og Jan-Krzysztof Duda (24) foran det 21. og siste partiet.

KUNNE GLISE: Her har Magnus Carlsen akkurat sikret VM-tittel – sin andre på tre dager.

Nordmannen var uheldig med trekningen og møtte sterke Nodirbek Abdusattorov i siste runde - men klarte likevel å vinne. Dermed var han verdensmester uavhengig av resultatene til Nakamura og Duda.

– Jeg kunne ha gått for kjapp remis, men jeg tenkte at «hvorfor prøve å vinne i omspill når jeg kan slå han her nå», sier Carlsen til NRK.

Fakta Resultatene VM i lynsjakk 1. Magnus Carlsen 16. 2. Hikaru Nakamura 15. 3. Haik Martirosyan 15. 4. Anish Giri 14,5. 5. Jan-Krzysztof Duda 14,5. 6. Daniil Dubov 14,5. 7. Aleksej Sarana 14,5. Vis mer

– En utrolig prestasjon. Han har vært verdensener i over ti år. Han må være tidenes største. Han passerer Garri Kasparov i dag, mener NRK-eksperten Torstein Bae.

Slik kommenterer Carlsen den uttalelsen til NRK:

– Det vet jeg ikke , men casen ikke blitt noe dårligere etter disse dagene her.

I øyeblikket er Carlsen regjerende verdensmester i klassisk sjakk, hurtigsjakk og lynsjakk - men han gir nå frivillig fra seg tittelen i klassisk sjakk - en tittel han har hatt sammenhengende siden 2013.

Faren Henrik er fortsatt syk og kunne ikke være i ishockeyhallen i Almaty og følge sønnens vei til gull fredag.

– Etter at jeg avsluttet med fem remis i går, ble det ekstremt blodig i dag, sier Magnus Carlsen til NRK.

Sjakkeksperten Tarjei J. Svensen har samlet Carlsens totale triumfer - i en alder av 32 år:

Carlsen vant et ekstremt dramatisk parti mot Richard Rapport i den andre runden fredag.

BLID: Magnus Carlsen smiler etter seier mot Richard Rapport.

– Noe av det villeste jeg har vært med på - men også morsomste, sier Magnus Carlsen om det partiet.

Carlsen sto plutselig med to dronninger - etter at Rapport hadde jaget Carlsens konge med sjakker. Men nordmannen rodde i land seieren etter et drama der pila slo fra side til side etter hvert som begge gjorde sine blundere.

– Det er helt sykt, sier Carlsen til NRK, og legger ord på disse bildene:

TETEN: Magnus Carlsen ser på Hikaru Nakamura spille.

– Vi har aldri sett noe lignende, det var dronninger over alt, gliser Atle Grønn i NRK-studio.

– Et vidunderlig sjakkparti, riktignok med mange feil - men det er det som gjør sjakk mellom mennesker mye mer morsomt enn datamaskiner, fortsetter Grønn.

På Twitter er sjakkekspertene i ekstase:

Parti 13: Seier med hvitt

Carlsen åpnet fredagens spill mot den armenske overraskelsen Haik Martirosyan. Det var en helt jevn stilling - men mot trekk 20 fikk nordmannen en bondes fordel og etter hvert var armeneren sjanseløs.

Parti 14: Seier med hvitt

Richard Rapport kom tidlig litt under, uten at Carlsen klarte å feste noe grep. Det ble et svært dramatisk parti, der Carlsen først gjorde en blunder, så jevnet det seg ut. Plutselig hadde Carlsen to dronninger og vant. Her kan du spille gjennom partiet.

Parti 15: Tap med svart

Carlsen gikk for remis, men hans gode venn Jan Nepomnjasjtsjij klarte aldri å skape noe med hvitt. Men nordmannen tapte på tid.

Parti 16: Seier med hvitt

Sølvvinneren fra hurtigsjakk Vincent Keymer (18) fikk tidlig et lite overtak, men kom etter hvert i tidsnød - men så gjorde Keymer en tabbe og tapte.

Parti 17: Seier med svart

Mot tidligere VM-motstander Fabiano Caruana fikk Carlsen tidlig et lite overtak, tross svarte brikker. En tabbe av amerikaneren ga seier.

Parti 18: Seier med hvitt

Mukhiddin Madaminov (16) fra Usbekistan var blant de dårligst rangerte på forhånd og har vært den store overraskelsen i mesterskapet. Han spilte lenge godt mot verdens beste sjakkspiller - men etter 50 trekk begynte Carlsen å få tak på partiet og vant.

Parti 19: Tap med svart

Aleksej Sarana (22) har spilt glitrende fredag og Carlsen kom tidlig i trøbbel. Sarana vant etter 24 trekk.

Parti 20: Seier med svart

Aleksandr Sjimanov hadde et lite overtak med hvitt men etter trekk 30 overtok Carlsen initiativet og vant.

Parti 21: Seier med hvitt

Nodirbek Abdusattorov - verdensmester i hurtigsjakk i 2021 - var en vrien motstander for Carlsen i det avgjørende partiet. Nordmannen hadde overtak på brettet, men slet på klokka. Etter hvert ble det ingen tvil om seieren – og dermed gullet!

Fikk du med deg denne situasjonen fra torsdagens dramatikk?