Magnus Carlsen: – Villig til å spille mot Niemann

I en felles uttalelse fra Chess.com sier Magnus Carlsen (32) at er åpen for å spille mot Hans Niemann (20) igjen etter jukse-bråket.

LØST: Magnus Carlsen åpner for å spille sjakk mot Hans Niemann.

Publisert: 28.08.2023 17:46 Oppdatert: 28.08.2023 18:34

Chess.com skriver i en felles uttalelse fra Carlsen, Niemann og nettsiden selv at konflikten som har preget internasjonal sjakk nå er over.

– Jeg erkjenner og aksepterer rapporten til Chess.com, inkludert uttalelsen om at det ikke finnes definitive bevis på at Niemann jukset i hans parti mot meg under Sinquefield Cup. Jeg er villig til å spille mot Niemann i fremtidige turneringer, om vi blir trukket til spille mot hverandre, sier Carlsen i pressemeldingen.

– Jeg er fornøyd med at søksmålet mitt mot Carlsen og Chess.com har blitt løst på en måte alle kan være fornøyde med - og at jeg kan returnere til Chess.com. Jeg ser frem til å konkurrere med Magnus på sjakkbrettet istedenfor i retten, sier Niemann.

Magnus Carlsen og Hans Niemann har vært i åpen konflikt siden verdensener Carlsen trakk seg fra Sinquefield Cup september 2022 etter å ha tapt for Niemann.

Da de to møttes to uker senere i Julius Baer Generational Cup gjennomførte Carlsen ett trakk før han trakk seg fra kampen.

Like etter la han ut denne meldingen på X (tidligere twitter):

«Jeg tror Niemann har jukset mer – også nylig – enn han har innrømmet offentlig».

Som følge av jukseanklagene ble Niemann utestengt fra nettsiden Chess.com - samtidig som nettsiden iverksatte en etterforskning av amerikaneren.

En rapport fra Chess.com hevdet senere at Niemann hadde jukset i over 100 partier.

Få timer etter rapporten dukket Niemann opp i en ny turnering:

Niemann har selv gått til søksmål mot Carlsen og Chess.com for ærekrenkelse og krevd 1 milliard norske kroner for tort og svie.

Senest i juni ble Niemanns søksmål avvist av den føderale domstolen i Missouri. Chess.com skriver at partene siden den gang har forhandlet om en løsning bak lukkede dører.

– Jeg er litt overrasket over den løsningen kom nå, for Magnus var jo ganske definitiv på anklagene mot Niemann. Likevel er det fint at Magnus løser opp i denne situasjonen. Det er et voksent forlik det man forhåpentligvis kan legge det bak seg, sier NRKs sjakkekspert Torstein Bae til VG.

Magnus Carlsen er ambassadør for Chess.com. I 2022 ble Carlsens selskap «Play Magnus Group» kjøpt opp av nettsiden.

FORNØYD: Hans Niemann og Magnus Carlsen har kommet til enighet etter at nordmannen beskyldte Niemann for juks.