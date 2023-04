Etter ti år med Carlsen - nå er dette verdensmesteren

For første gang på ti år heter ikke verdensmesteren i langsjakk Magnus Carlsen. Ding Liren vant omspillet mot Jan Nepomnjasjtsjij søndag.

Ding Liren - med bilde av seg selv bak - på vei inn til et av partiene i sjakk-VM i Astana.

30.04.2023 15:14

Kineseren avgjorde i det fjerde av fire hurtigsjakkpartier søndag. Russeren hadde fordel av hvite brikker i partiet - men Ding Liren vant likevel.

Det har vært et merkelig VM - og i et intervju med VG denne uken antydet Carlsen at det kanskje ikke var verdens to beste sjakkspillere som møttes. Som verdensener sammenhengende siden 2011 har han gode kort på hånden for en slik uttalelse.

Jan Nepomnjasjtsjij ville selvsagt slå tilbake etter å ha direkte ydmyket av Carlsen i Dubai i november 2021. Russeren var aldri i nærheten, og VM-matchen var avgjort i Carlsens favør allerede etter 11 av 14 mulige partier.

Og i starten så det ut til å gå Nepos vei denne gang.

Samtidig var det noe merkelig med Ding Liren. Han delte mørke tanker, han gjorde noen trekk som forbauset en hel sjakk-verden og det virket som om VM-begivenheten preget ham.

Det første partiet av VM-kampen endte med remis. Så vant Nepomnjasjtsjij det andre partiet.

Ding var borte fra brettet i over en halv time. I sendingen til chess.com spurte Anish Giri - en av verdens beste sjakkspillere: «Hvor er han?». Flere ganger var han veldig lenge borte fra brettet.

– Jeg føler meg litt deprimert, sa kineseren på pressekonferansen etter det første partiet.

– Hodet mitt var veldig rart. Det var mange minner og følelser. Jeg følte litt at noe var galt med hodet mitt, kanskje det var presset knyttet til VM-kampen, fortsatte han.

Men Ding Liren kom seg. Han slo tilbake og utlignet matchen ved å vinne det fjerde partiet. Så vant Nepomnjasjtsjij det femte partiet og kineseren slo igjen tilbake og vant det femte partiet. Før russeren vant igjen i det syvende partiet. Alle disse avgjørende partiene ble vunnet med hvite brikker.

Det så lenge ut til at Nepomnjasjtsij kunne holde ledelsen og ta VM-tittelen i det 14. og siste partiet.

Onsdag fikk han et solid overtak med svarte brikker i det 12. partiet. Men et tabbetrekk av Nepomnjasjtsjij i det 34. trekket ble skjebnesvangert for russeren. Han måtte bruke godt over 15 minutter på sitt neste trekk, men etter et par trekk ga han opp.

Ding Liren hadde dermed klart å utligne for tredje gang i VM-kampen - en prestasjon det står stor respekt av.

De to siste partiene endte begge med remis. Det 14. partiet tok 90 trekk og nesten syv timer før de tok hverandre i lankene.

Søndag skulle mesterskapet avgjøres med omspill i hurtigsjakk. Fire partier - der førstemann til 2,5 poeng vant. Ved uavgjort skulle det fortsette i lynsjakk. Men etter tre remiser avgjorde altså Ding Liren i det fjerde partiet.