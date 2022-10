Niemann skal ha jukset for norsk lag: - Vi gjorde ikke jobben vår

Magnus Carlsen-rival Hans Niemann jukset ifølge en rapport trolig i over 100 sjakkpartier. I en av turneringene spilte han på et norsk lag.

ANKLAGET FOR JUKS: Den amerikanske 19-åringen Hans Niemann.

5. okt. 2022 04:59 Sist oppdatert nå nettopp

Verdens største sjakknettsted - Chess.com - slapp rapporten arrow-outward-link i natt, etter at Wall Street Journal noen timer før hadde sjokknyheten: 19-årige Hans Niemann skal altså ha jukset i over 100 online sjakkpartier.

I rapporten kommer det frem at Niemann også skal ha jukset i en av turneringene han spilte for det norske laget Norway Gnomes arrow-outward-link , i Pro Chess League i 2020.

– Vi fikk aldri noen beskjed om at det var en mistanke rundt ham, ei heller at han hadde en historikk fra tidligere, sier Jon Ludvig Hammer til VG.

Han var lagleder for Norway Gnomes. Hammer har hatt en søvnløs natt, der første del ble brukt på å lese rapporten. Siste del av natten kvernet den i hodet. Det er med grøtete morgenstemme Hammer forteller om sjakk-dramaet onsdag.

GJORDE IKKE JOBBEN: I en rapport kommer det frem at Niemann også skal ha jukset i en av turneringene han spilte for det norske laget Norway Gnomes der Jon Ludwig Hammer var lagleder.

– Hans Niemann var en som ikke hadde store meritter over brettet, men som hadde gode resultater i nettsjakk, sier Hammer om hvorfor amerikaneren havnet på det norske laget.

– Jeg skal ta ansvaret for det. Den våren fikk jeg hjelp til rekruttering. Sesongen før hadde vi en spiller på laget som hadde jukset, og da fikk vi beskjed fra Chess.com om at vedkommende kunne delta på ny bare hvis det var en dommer i rommet. Den beskjeden fikk vi aldri om Niemann, forteller Hammer.

Amerikaneren innrømmet juks under partier på Chess.com da han var tolv og 16 år gammel.

Fakta Dette er sjakkdramaet 4. september: Magnus Carlsen taper svært overraskende for den 19-årige Hans Niemann i St. Louis. Amerikaneren er rangert som nummer 49 i verden. 5. september: Carlsen trekker seg fra turneringen Sinquefield Cup. Legger samtidig ut en kryptisk Twitter-melding med en video av fotballtrener José Mourinho som sier «Hvis jeg snakker er jeg store problemer». 8. september: Niemann benekter å ha jukset mot Carlsen, men innrømmer å ha jukset på chess.com som 12- og 16-åring. Blir stengt ute fra nettstedet. 10. september: Sjefdommeren i Sinquefield Cup, Chris Bird, kommer med en uttalelse om at det ikke er noen indikasjoner på at noen har jukset i turneringen. 19. september: Carlsen trekker seg etter noen sekunder av nettmøtet mot Niemann i Julius Baer Generation Cup. 23. september: Carlsen får kritikk i en pressemelding fra styret i det internasjonale sjakkforbundet FIDE. 25. september: Magnus uttaler seg på Twitter: «Jeg tror Niemann har jukset mer – også nylig – enn han har innrømmet offentlig». 29. september: Fides Fair Play-kommisjon offentliggjør at både Niemann og Carlsen skal granskes. Vis mer

– Er det rart at dere ikke fikk beskjed?

– Vi som lag har et ansvar for å sjekke at folk på laget forstår æreskodeksen, der gjorde ikke vi jobben vår. Chess.com som arrangør har et ansvar for at alt går riktig for seg og for å gjøre tiltak hvis det er mistanke. Der gjorde de ikke jobben sin.

Hammer sitter med en dårlig følelse etter nattens lektyre.

–Rapporten sier ingenting om hvorfor de mener at han har jukset i akkurat de tilfellene. Jeg har generelt høy tillit til Chess.coms antijuks-system. Jeg har tillit til at de har rett i det, sier han.

Sjakksuperstjernen Hikaru Nakamura streamet sine reaksjoner på rapporten natt til onsdag på YouTube. Et stykke ut i videoen blir han gjort oppmerksom på at Niemann spilte for et norsk lag, som altså var Norway Gnomes.

– Oj, oj. Han spilte for Norge? Dette blir bare villere. Det er en katastrofe. For en katastrofe hele greia, sier en tydelig sjokkert Nakamura.

RYSTET: Den amerikansk-japanske sjakkstjernen Hikaru Nakamura.

På laget Norwegian Gnomes spilte velkjente Jon Ludvig Hammer, den mest brukte sjakkeksperten i Norge, som selv spiller på et høyt nivå.

Hammer bekreftet overfor VG i natt at han spilte sammen med Niemann på laget. Han ønsket ikke å kommentere rapporten før han har lest den selv.

Norwegian Gnomes hadde også Johan Sebastian Christiansen på laget. Han har ikke besvart VGs henvendelser, men sier til TV 2 arrow-outward-link at Niemann hadde «ekstreme resultater» og at han ble usikker på amerikaneren.

– Men man sier det ikke og holder det for seg selv. Jeg husker at jeg sa at jeg ikke likte helt at han var på laget. Han leverte så mye bedre resultater enn sin egen rating, sier han.

DELTOK PÅ NORSK LAG: Hans Niemann var en av deltakerne på laget Norwegian gnomes.

Rapporten Chess.com publiserte i natt starter med å tydelig understreke at Chess.com ikke har vært utsatt for press fra Magnus Carlsen om å utestenge Niemann fra Chess.com, eller å avlyse invitasjonen til Chess.com Global Championship, CGCC.

– Faktisk så visste ikke engang Magnus at vi ville fjerne Hans før Hans gikk ut offentlig med kommunikasjonen oss imellom.

Ifølge rapporten skal 19-åringen ha mottatt ulovlig assistanse i mer enn 100 online-partier, så nylig som i 2020. Det står at flere arrangementer med premiepenger er inkludert i de over 100 mistenkte sjakkpartiene.

Niemann har fått muligheten til å kommentere saken overfor Wall Street Journal, men ifølge avisen har amerikaneren foreløpig valgt å ikke svare på anklagene.

Striden rundt Niemann startet da Magnus Carlsen trakk seg fra Sinquefield Cup etter å ha tapt for Niemann. Deretter antydet nordmannen at Niemann jukset gjennom en kryptisk melding i sosiale medier.

Senere rettet han kraftige beskyldninger mot Niemann arrow-outward-link og skrev på Twitter:

– Jeg tror Niemann har jukset mer - også nylig - enn han har innrømmet offentlig.

PS: Niemann skal etter planen delta under US Championship i sjakk, som starter onsdag. Han ble observert på åpningsseremonien for mesterskapet.