Fikk ingen problemer: – Veldig enkelt for Carlsen

DUBAI (Aftenposten): Magnus Carlsens ledelse i sjakk-VM var aldri truet.

Magnus Carlsen spilte remis igjen lørdag.

4. des. 2021 16:02 Sist oppdatert nå nettopp

JAN NEPOMNJASJTSJIJ-MAGNUS CARLSEN 0,5–0,5

Det var dagen derpå-sjakk i Dubai lørdag.

Etter Carlsen-seier etter nesten åtte timer kvelden før, ble det nå remis etter tre timer. Samme resultat som i de fem første VM-partiene, altså. Bare at dynamikken nå er totalt forandret, siden Carlsen nå leder VM.

Stillingen er 4–3 til Carlsen. Syv partier gjenstår. Og ender alle partiene remis, vinner dermed Carlsen VM.

– Kommer du til å gå for seier igjen?

– Det avhenger veldig av stillingen på brettet. Som jeg nevnte tidligere: Det er en halv VM-kamp igjen. Å lede med ett poeng endrer ikke strategien drastisk for noen av spillerne, sier Carlsen.

Forventer «Nepo»-angrep

Nepomnjasjtsjij skapte få problemer for Carlsen i lørdagens parti. «Veldig enkelt for Carlsen», beskrev chess24.com-kommentator og sjakkstjerne Anish Giri.

Russeren brukte dessuten spansk åpning - akkurat som i sine foregående hvit-partier.

Men fortsetter det slik, må «Nepo» gjøre noe annerledes.

– Det vil komme et tidspunkt for det. Men jeg er ikke overbevist om at det tidspunktet har kommet ennå, sier Carlsen.

Ville ikke svare

Fredag kveld var Nepomnjasjtsjij - forståelig nok - tom i blikket. Men lørdag var han i bedre humør.

På spørsmål om tapet fredag kveld påvirket lørdagens parti, svarte Nepomnjasjtsjij «absolutt ikke».

Men da han ble spurt om han nå har endret strategi for VM-kampen som helhet, var svaret mer kryptisk.

– Det vil jeg ikke si til deg, sa «Nepo» til konferansier Maurice Ashley - noe som ble møtt med latter fra salen.

VM-parti nummer åtte spilles søndag