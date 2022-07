Magnus Carlsen røk ut av poker-VM. Roses likevel av ekspert.

Magnus Carlsen vekker oppsikt i pokermiljøet og deltok i VM i USA denne uken. Men hvor god er han, egentlig? Vi sjekket med en tidligere europamester.

Magnus Carlsen liker å spille poker. Denne uken deltok han i VM. Her er han under NM.

33 minutter siden

«Hats off! Very well played!»

Rosen var rettet mot Magnus Carlsen. Den handlet ikke om sjakk, men poker. Og den kom ikke fra hvem som helst: Daniel Negreanu, en superstjerne i poker, roste nylig Carlsen i en 13 minutter lang Youtube-video.

Han vekker oppsikt i pokersammenheng. Mange lar seg fascinere av Carlsens spill.