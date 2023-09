Niemann med tilbud etter bråk: – Please vurdér det

Hans Niemann (20) må nok en gang svare på hentydninger til beskyldninger. Nå tilbyr han skeptikeren om å trene ham – mot kompensasjon.

SVARER: I en drøyt minuttlang video kommer Hans Niemann med et forslag til tidligere verdensmester. Vis mer

Publisert: 13.09.2023 09:28

De siste ukene har den omstridte sjakkspilleren Hans Niemann vært aktiv på sosiale medier.

I en video på X/Twitter kommer amerikaneren nå med et tilbud til Vladimir Kramnik, som forrige uke kom med hentydninger mot jukseanklagede Niemann.

– Jeg må bare si at jeg er stor tilhenger av hvordan du spiller. Jeg har fulgt deg og sett opp til deg lenge. Etter å ha sett en av videoene dine tenkte jeg å foreslå en treningsleir hvor du kan evaluere sjakken min på et dypere nivå, sier Niemann i videoen.

– Vi kan spille kamper og se på posisjoner. Du kan du få en mer nyansert forståelse for min interessante stil, som du har snakket mye om, fortsetter han.

Etter Magnus Carlsens og en rekke andre sjakkstjerners anklager om juks mot amerikaneren, hadde Niemann nesten ikke kommet med en uttalelse. Det var før Carlsen i sommer uttalte at han er åpen for å spille mot Niemann igjen.

Niemann var denne gangen rask på å svare på Kramniks uttalelser som kom etter en merkelig episode mellom dem i et parti som ble spilt digitalt på chess.com for nesten to uker siden.

Niemann slo først Kramnik med svarte brikker, før han tilbudte den tidligere verdensmesteren å spille ett parti til. Ifølge Kramnik ønsket han å tape den nesten kampen, og da Niemann hadde mulighet til å sette russeren sjakk matt, valgte amerikaneren å gi opp partiet.

– Det var øyeblikk i partiet som gjorde meg ukomfortabel. Måten han spilte på var uvanlig i noen trekk – og da særlig tidsbruken, sa blant annet Kramnik i sin analysevideo.

Det er tilsynelatende dette Niemann reagerer på. I videoen oppfordrer han Kramnik til å ta kontakt om en treningsleir.

– Når jeg ikke spiller turnering, kan jeg gjøre det når som helst og hvor som helst. Det er helt opp til deg. Selvfølgelig skal jeg kompensere deg for din tid.

– Please vurder det. Du kan nå ut til meg hvor som helst. Jeg håper dette er et interessant tilbud for deg, sier Niemann avslutningsvis.