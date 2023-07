Sjakk Andrew Tate «Geniet» som ble avslørt

Influenceren Andrew Tate hevder han var et vidunderbarn. Aftenposten sjekket om påstandene hans stemmer.

Han er kjent for sine motivasjonsmonologer og kvinnefiendtlige uttalelser. Influenceren Andrew Tate (36) er blitt et idol blant mange gutter og unge menn.

Nå provoserer han sjakkmiljøet.

I en tweet denne uken fortalte Tate at han hadde vunnet et delstatsmesterskap i U12-klassen som femåring, som tidenes yngste. Han tegnet altså et bilde av en ellevill prestasjon.

Det er bare ett problem. Det stemmer ikke, ifølge offisielle kilder i USA. Og nå har de sendt bevisene til Aftenposten.