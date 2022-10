Niemann-mentor krever unnskyldning av Magnus Carlsen

Maxim Dlugy, mentoren til sjakkspilleren Hans Niemann, varsler at det vil komme søksmål mot Magnus Carlsen.

VERDENS BESTE: Norske Magnus Carlsen regnes som verdens flinkeste sjakkspiller.

13. okt. 2022 14:07 Sist oppdatert nå nettopp

– Det Magnus gjorde er helt latterlig og veldig dårlig for sjakken, sier Maxim Dlugy til den tyske avisen Der Spiegel. arrow-outward-link

I samme intervju antyder Dlugy at Hans Niemann vil saksøke Magnus Carlsen, mens han også holder egne muligheter åpne for et søksmål. Dlugy får råd i saken.

Fakta Sjakkbråket Hva har skjedd? Striden omkring sjakkspiller Hans Niemann startet da Magnus Carlsen i starten av september trakk seg fra en sjakkturnering etter å ha tapt for Niemann. Hvorfor gjorde han det? Carlsen antydet gjennom en kryptisk melding i sosiale medier at årsaken var juks. Carlsen har senere gjort det klart at han ikke vil spille mot Niemann. I en senere turnering, trakk Carlsen seg etter noen sekunder i protest. Niemann benekter å ha jukset mot Carlsen, men innrømmer å ha jukset på chess.com som 12- og 16-åring. Har Niemann jukset? Chess.com – verdens største sjakknettsted – etterforsket Niemann og en rapport hevder at han har jukset i over 100 partier. Hva med FIDE? Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) har også en pågående gransking av Carlsen og Niemann etter Carlsens beskyldninger mot rivalen. Hva med norske spillere? Norges sjakkpresident Joachim Birger Nilsen erkjente torsdag 6. oktober å ha jukset ved en anledning i 2016/2017-sesongen. Norgesmester Kristian Stuvik Holm har også fått mistanke mot seg i sjakk-miljøet etter en seier over den tsjekkiske stormesteren Vojtěch Plát (28). Vis mer

– I min profesjonelle karriere har jeg kjempet kamper hvor ingen ga meg en sjanse, men jeg har fortsatt vunnet dem. Jeg er klar for å kalle en spade for en spade. Jeg orker bare ikke mer, sier Dlugy.

56-åringen krever unnskyldning fra Magnus Carlsen for å ha dratt han inn i sjakkbråket som har pågått de siste ukene.

Striden omkring sjakkspiller Hans Niemann startet da Magnus Carlsen i starten av september trakk seg fra en sjakkturnering etter å ha tapt for Niemann. Chess.com – verdens største sjakknettsted – har i etterkant kommet med en rapport som hevder at Niemann har jukset med over hundre partier.

JUKS: Amerikanske Hans Niemann har innrømmet juks som ungdom og en rapport fra Chess.com hevder at han har jukset i over hundre partier.

Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) har også en pågående gransking av Carlsen og Niemann etter Carlsens beskyldninger mot rivalen.

Dlugy ble kastet inn i sjakkbråket av Magnus Carlsen da nordmannen nevnte navnet hans i sammenheng med Hans Niemann i et intervju i september.

– Jeg må si at jeg er veldig imponert over Niemanns spill og jeg synes mentoren hans, Maxim Dlugy, må ha gjort en veldig god jobb, sa Carlsen til chess24.

Dlugy er stormester fra Russland, men flyttet til USA i 1977 og bor i New York. Nylig benektet Dlugy for medvirkning til juks arrow-outward-link i en uttalelse.

Forrige måned viste e-postkorrespondanse mellom Dlugy og chess.com at stormesteren innrømmet juks på deres nettside i 2017 og 2020.

I den nye uttalelsen nekter Dlugy for at han jukset i 2020, men at han følte seg presset til å innrømme juks for å få tilbake kontoen sin på chess.com.