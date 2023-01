Carlsen rotet bort seieren mot indisk 17-åring: – Rett og slett svakt

Magnus Carlsen (32) hadde en enorm mulighet til å avgjøre mot indiske Rameshbabu Praggnanandhaa (17), men endte med remis i Wijk aan Zee lørdag.

28.01.2023 20:04

Etter seks timer og 67 trekk måtte Carlsen gi opp håpet om å finne et vinnende trekk og godtok Praggnanandhaa forespørsel om remis. Carlsen spilte med hvite brikker.

Carlsen hadde en gyllen mulighet til å sette inn nådestøtet mot inderen allerede i sitt 22. trekk, men 32-åringen klarte ikke å finne det riktige trekket.

– Her hadde han sjansen til å avgjøre det. Rett og slett svakt av Magnus å ikke få med seg denne muligheten, kommenterte Jon Ludvig Hammer på TV 2.

Et par timer og 25 trekk senere gikk de to stormesterne inn i et dronningsluttspill.

Der spilte begge spillerne seg til hver sin nye dronning, men ingen av dem klarte å finne et vinnende trekk.

Før lørdagens parti lå Carlsen på 3.-plass i turneringen, ett poeng bak ledende Nodirbek Abdusattorov. Usbekeren spilte også remis i sitt 12 parti, hvor han møtte amerikanske Wesley So.

Søndag møter Carlsen nok en inder i siste runde. Da er det Arjun Erigaisi som venter med hvite brikker.

Den norske verdensmesteren er tittelforsvarer i turneringen i Nederland, som han har vunnet åtte ganger.