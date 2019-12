Nordmannen møtte ukrainske Aleksandr Zubov i det fjerde partiet på dag 2 i VM fredag ettermiddag.

Zubov gikk aggressivt til verks med hvite brikker, og satte Carlsen på prøve.

– Han er en farlig fyr, sa NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

Carlsen lot seg imidlertid ikke knekke, og tok initiativet etter 30 trekk.

Zubov ga seg ikke lett, men Carlsen tok sin andre strake seier.

– Det var et skarpt parti. Han satte meg på prøve, og gjorde det farlig for meg. Men så overlevde jeg, og han rotet seg bort taktisk, sa Carlsen til NRK.

– Det var veldig deilig å få den seieren mot ham, la han til.

Han står dermed med to seire og to remis etter fredagens fire partier. Totalt har han fem seire og fire remis etter ni partier i den russiske hovedstaden. Carlsen har sju poeng og er med det i delt ledelse.

Det gjenstår ett parti fredag kveld, i tillegg til fem partier lørdag før en verdensmester i hurtigsjakk blir kåret. Det spilles 15 partier totalt.

– Mye å gå på

Carlsen fikk en etterlengtet seier i det tredje partiet. Viktor Laznicka er ikke blant den ypperste eliten, og Carlsen, med hvite brikker, skaffet seg raskt et overtak.

– Han er på krigsstien nå, sa NRKs Bae.

Laznicka fikk så problemer med tiden. Det førte til at Carlsen styrket sin posisjon kraftig.

– Dette er oppturen Magnus trengte. Han trenger bare å finne det avgjørende slaget, sa Bae.

Etter 44 trekk var det over. Det var Carlsens første seier på dag to.

– Han spilte litt for risikabelt. Han tillot meg å få et angrep. Ellers synes jeg det er gøy med åpninger hvor man spiller en annen åpning på andre siden av brettet. Jeg er fornøyd med seier, sa Carlsen til NRK.

– Jeg har mye å gå på. Jeg tenkte starten i går var lovende, ved at jeg kom til å spille bedre på dagene som kommer, men det har ikke skjedd ennå. Men det er mye tid igjen. Jeg er ett halvt poeng fra teten. Det er helt fint, la han til.

Aldri møttes tidligere

Den russiske stormesteren Aleksandr Rakhmanov var Carlsens motstander i fredagens andre parti. De to hadde ikke møttes til duell ved sjakkbrettet tidligere.

Carlsen fikk ikke spillet til å klaffe helt i starten, noe han også selv påpekte i et intervju med NRK etter partiet.

– Det er veldig dårlig. Jeg gjør en rekke beslutninger i starten som gjør at jeg må forsvare meg i nesten hele partiet, og det er ikke bra i det hele tatt, sa Carlsen.

– Jeg har ikke en god følelse akkurat nå, men jeg håper det kommer. Starten på dagen i dag er betydelig dårligere enn jeg håpet på, sa Magnus Carlsen.

Bae i NRK-studioet mente Carlsen måtte heve nivået på spillet sitt hvis han skulle holde følge i toppkampen.

– Det er ikke noe jubel i taket med remis mot Rakhmanov, men det er uansett bedre enn tap. Men Magnus må få opp dampen resten av dagen, sa Bae.

– Ubehagelig

I det første partiet på VMs andre dag startet Magnus Carlsen med remis mot Wang Hao fra Kina.

– Det var et greit resultat, men spillet var ikke særlig bra. Jeg er glad for at jeg reddet det inn til slutt. Jeg trodde at jeg hadde et visst initiativ, men så var det ikke noe der lenger. Det var ubehagelig, men slik er det, sa Magnus Carlsen til NRK.

Wang Hao (30) tok 4,5 poeng etter VMs første dag torsdag, mot Carlsens 4 poeng. Hao er ranket som nummer 17 i verden.

Kineseren vant FIDE Grand Swiss 2019, og er med det kvalifisert for kandidatturneringen i mars neste år i russiske Yekaterinburg. Tilsammen åtte spillere kjemper om å bli Magnus Carlsens VM-utfordrer i november.

Carlsen spilte med hvite brikker i fredagens første parti.

– Magnus fikk ikke mye ut av åpningen sin, og det er en jevn stilling, sa NRKs sjakkekspert Torstein Bae etter at begge hadde spilt 23 trekk.

Han omtalte duellen mot Wang Hao som ett av nøkkelpartiene i mesterskapet.

Partiet ebbet ut i stillingskrig. Carlsen fikk etter hvert tidsnød, men klarte å hente seg tilbake og berge remis mot sin kinesiske motstander.

– Det var ingen drømmestart på dagen, men remis mot en så sterk motstander er fullt akseptabelt, mente Torstein Bae.

Tari kom for sent

Aryan Tari fra Lier fikk en svært travel start på dag to. Det var problemer med transporten til arenaen. Uber-bilen ble stående fast i trafikken. Han fant heller ikke bordet sitt med en gang da han kom frem.

20-åringen mistet med det seks minutter i sitt første parti mot Jevgenij Tomasjevskij.

Tari hentet inn noe tid med raske trekk i starten og klarte å presse russeren. Partene avtalte til slutt remis etter 27 trekk.

– Jeg klarte å spille fort, og trekkene mine var ganske enkle og ikke så kompliserte. Jeg er fornøyd, sa han til NRK etter partiet.

Remis ble det også mot Dmitrij Jakovenko, før spanske David Guijarro ble for sterk. I hans fjerde parti ble det remis mot turkmenske Saparmyrat Atabajev. Lier-gutten står med 4,5 poeng etter ni partier.

Johan-Sebastian Christiansen tapte fredagens åpningsparti mot tyrkiske Vahap Sanal. Sandefjord-gutten spilte deretter remis mot tyske Alexander Donchenko. Han slo tilbake med seier i hans tredje parti mot russiske Ilja Makoveev, før det ble remis mot spanske Alvar Rosell. Christiansen har fire poeng totalt.

Bunnsolid start torsdag

Magnus Carlsen fikk en bunnsolid start på hurtigsjakk-VM i Moskva. Etter VMs første dag ble han stående med fire poeng av fem mulige, og plasserte seg et halvt poeng bak tetgruppen på fem spillere.

Kontrasten er stor til fjorårets fiaskoåpning. Da innledet den norske verdenseneren mesterskapet med to strake tap mot svak motstand. Nå ble det tre seire og to remis etter fem spilte partier torsdag.

– Han er med i gulljakten, sa NRK Torstein Bae før fredagens partier.

Med full klaff i Moskva kan Magnus Carlsen ta seg opp i tolv VM-gull totalt i karrieren. Fra før er han blitt verdensmester i langsjakk fire ganger, mens han har gått til topps to og fire ganger i henholdsvis i hurtig- og lynsjakk.

VM i lyn- og hurtigsjakk spilles i Moskva i perioden mellom 26. og 30. desember. Hurtigsjakkpartiene spilles de tre første dagene, mens lynsjakkpartiene avgjøres de to siste dagene.