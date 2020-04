Carlsen før møtet med sjakkens nye stortalent: – Han er ikke bedre enn det jeg var

Mandag får verdenseneren mulighetene til revansj i sin egen turnering, Magnus Carlsen Invitational. En turnering som spilles på nett for åtte av verdens absolutt beste sjakkhoder. Det ligger 2,6 millioner kroner i premiepotten. Aldri har det vært større pengepremier i en slik turnering.

På andre siden av brettet i virtuell forstand denne mandagen, sitter hans 16 år gamle nemesis fra sist onsdag, Alireza Firouzja. Det er turneringens match nummer to for begge. Lørdag slo Carlsen Hikaru Nakamura etter armageddon og litt kaos, mens Alireza Firouzja tapte for kinesiske Ding Liren.

– Vi kan ikke la han gå i ukevis hvor han kan kose seg med den seieren, sa Magnus Carlsen lett fleipete i et Skype-intervju med Aftenposten sist fredag.

Har du lest denne saken? Stjernene omfavner nettsjakk: Derfor avfeier eksperter alle spekulasjoner om juks

Fakta: Spillerne Dette er spillerne i Magnus Carlsen Invitational. I parentes deres plassering på verdensrankingen i hurtigsjakk) Magnus Carlsen (1) Fabiano Caruana (11) Ding Liren (3) Jan Nepomnjasjtsjij (9) Maxime Vachier-Lagrave (2) Anish Giri (24) Hikaru Nakamura (4) Alireza Firouzja (37) De fem første navnene på listen er identisk med de fem best rangerte i verden i langsjakk.

Den neste Carlsen?

Iraneren er spådd en lysende fremtid som sjakkspiller, og noen mener at det blir han som skal ta over tronen etter Magnus Carlsen. Vi spurte 29-åringen fra Lommedalen om han er på samme nivå som da han var 16 år gammel.

– Han blir snart 17, og jeg ble verdensener som 17-åring. Jeg vant Wijk am Zee rett etter at jeg ble 17 år. Nei, jeg vil ikke si at han er bedre enn det jeg var. Men han er definitivt i samme klasse, sier Carlsen.

I dag er Firouzja nummer 21 på verdensrankingen.

– Hva tenker du om at han er utsett til å bli den nye Magnus Carlsen?

– Å si noe annet når han er så god som nå, ville ha vært urimelig. Men fortsatt er det veldig vanskelig å si om han bare blir en god toppspiller, en verdensener eller sin generasjons store spillere. Potensialet er stort, sier Carlsen.

Seriøs nettsjakk

Den norske verdenseneren tilhører en aldersgruppe som er oppvokst med sjakk på nett. I denne turneringen spilles det hurtigsjakk, det vil si at tenketiden er betydelig begrenset sammenlignet med såkalt langsjakk. Men likevel lang tenketid til å være sjakk på nett.

– Jeg har jo stort sett spilt lynsjakk hvor partiene er over i løpet av minutter. Det som er uvant denne gangen er jo at det er helt andre «stakes» enn det har vært tidligere. Nå er det en helt annen seriøsitet og betenkningstid, og det er en utfordring, sier han.

Fakta: Magnus Carlsen Invitational Først spiller de åtte deltagerne serie hvor alle møter alle en gang i en match. SERIESPILL: Enkeltmatchene er hurtigsjakk hvor spillerne har 15 minutters tenketid pluss 10 sekunder for hvert trekk. Det spilles fire partier. Dersom det står 2–2 blir det hele avgjort med et parti såkalt armageddon. I dette avgjørende partiet får svart 4 minutter, mens hvit får 5 minutter. Dersom det blir remis, vinner svart. Det blir gitt 3 poeng til vinner dersom han vinner i løpet av de fire første partiene. Dersom matchen går til armageddon vil vinneren få 2 poeng og taperen 1 poeng. CUPSPILL: Etter seriespillet går de fire beste spillerne til semifinale. I cupspillet brukes samme formatet bortsett fra at dersom det står 2–2 etter fire kamper, skal det spilles to lynsjakkparti. Står det da fortsatt uavgjort avgjøres det hele med armageddon. Finalen spilles 3. mai. Det er totalt 2,6 millioner kroner i prispenger og vinneren stikker av med rundt 800.000 kroner.

Vinneren av turneringen stikker av med 70.000 dollar (rundt 800.000 kroner). At spillerne ikke befinner seg i samme rom, og at det er lengre betenkningstid, øker mulighetene for juks. Men Carlsen tror at det ligger under verdens beste sjakkspilleres verdighet å prøve seg med fanteri.

– Selv om jeg stoler hundre prosent på de andre spillerne, så er det bra at man har tatt såpass bra antijuksgrep. Man tar dette ordentlig på alvor. Hvis det hadde vært flere med og en del svakere spillere, kunne man tenke seg at noen ville kunne ha tatt en snarvei i og med at det er snakk om store pengepremier, sier han.

I tillegg til at spiller og brett er på kamera skal dommeren ha tilgang til to andre webkamera som står og overvåker den enkelte spillerens rom.

Turneringen er kommet i stand på kort varsel og er for mange et kjærkomment avbrekk med virkelig live sport i en tid hvor stort sett all aktiv sport er utsatt eller avlyst.

Ny Carlsen-sponsor

I en slik situasjon sliter de aller fleste med å skaffe seg sponsorer eller holde på de sponsorene de allerede har. Men Magnus Carlsen vil mandag offentliggjøre at han inngår en samarbeidsavtale med legemiddelfirmaet Merck.

Det blir en av hans større sponsoravtaler. Magnus Carlsen skal sammen med Merck fronte arbeidet for å bedre folks hjernehelse. Carlsen blir regnet for å ha en av klodens skarpeste hjerner.

– Jeg er jo ingen ekspert her, men dersom jeg kan være med på å hjelpe til at folk får en bedre hjernehelse blant annet ved at de bruker sjakk i slik trening, så er jo det veldig positivt, sier han.

Det er hans selskap Play Magnus som inngår avtalen med Merck og legemiddelfirmaet samarbeider med blant annet den ideelle organisasjonen Hjernerådet.

–Når én av tre står i fare for å få en hjernesykdom i løpet av livet, er det viktig å øke kunnskapen om hvordan vi best kan forebygge sykdom og skader i hjernen, sier Renée C. Tunold, regionsjef for Norden og Nederland i Merck i en pressemelding.