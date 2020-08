Carlsen skadet seg på stranden før skjebnekampen. Måtte sitte på knærne og spille med smerter.

– Gutten har det vondt, sa TV 2s programleder Fin Gnatt om skaden til Magnus Carlsen, som tross store smerter vant skjebnekampen mot Nakamura.

Magnus Carlsen sitter på knærne under skjebnekampen i Chess Grand Tour mot Hikaru Nakamura. Grunnen skal være en ryggskade Carlsen pådro seg like før dagens kamp. Skjermdump med tillatelse fra TV 2.

19. aug. 2020 17:49 Sist oppdatert nå nettopp

Magnus Carlsen-Hikaru Nakamura 3–1 (3–3 sammenlagt.)

Magnus Carlsen var helt avhengig av å vinne dagens kamp mot Hikaru Nakamura. Amerikaneren ledet nemlig finaleserien 3–2 etter å ha slått Carlsen noe overraskende i armageddon tirsdag.

Dermed måtte Carlsen vinne for å tvinge fram en sjuende kamp mot Nakamura. Det klarte verdenseneren i sjakk med glans. Til tross for at Carlsen spilte knestående etter en skade like før kampen, banket han Nakamura over fire partier.

Skadesmell på stranden

Men oppladningen til skjebnekampen var alt annet enn ideell for Carlsen.

Kort tid før dagens kamp mot Nakamura, skal Carlsen ha skadet ryggen på stranden.

Ryggskaden gjør at Carlsen har valgt å forlate stolen og sitter på knærne med en pute mellom beina og gulvet.

– Han har fått vondt i ryggen på stranden like før halv fire i dag. Gutten har det vondt, og har det ikke bra. Jeg fikk tilbakemelding fra Henrik (Carlsens far og manager), og de rakk bare å ta et litt varmt bad i håp om at det kunne få ting til å løsne i den litt vonde ryggen. Han velger altså ikke å sitte på stolen, men har hentet en pute og sitter på den, sa TV 2s programleder Fin Gnatt under sendingen på kanalen.

Magnus Carlsen pådro seg en ryggskade på stranden kun timer før dagens skjebnekamp mot Nakamura. Heiko Junge

Under kampen, som pågår i skrivende stund, skjærer Carlsen jevnlig grimaser og viser tegn til smerte.

– Det er veldig leit å høre, og litt av en dag det skulle skje på. Vi får bare håpe at det blir bedre. Å spille med fysiske smerter i sjakk er en veldig ubehagelig situasjon. Særlig hvis det blir en lang og hard dag, sier TV 2s sjakkekspert Hans Olav Lahlum.

Flere av seerne ble også oppmerksomme på at Carlsen sitter på gulvet og viser store smerter gjennom kampen.

Avgjøres torsdag

Carlsen startet med å vinne det første partiet. Så etterfulgte to remiser, før Carlsen vant det fjerde og siste partiet.

Dermed skal sjakkturneringen Grand Tour Series avgjøres med en ny, syvende kamp torsdag. Førstepremien ligger på 1,28 millioner kroner, mens andreplassen får 730.000 kroner.

Det spilles i utgangspunktet fire partier hurtigsjakk. Hvis det står likt blir det to lynsjakkpartier og eventuelt avgjørelse i armageddon.