Carlsen har endt opp med armageddon i fem av seks partier hittil i turneringen. Alle har endt med seier.

– Dette var en veldig, veldig slitsom dag. Det er blitt litt sykehus. Det er blitt litt skavanker over hele linjen. I dag våknet jeg og følte meg veldig dårlig, Formålet var å møte opp, men jeg så at Ding satt og hostet selv. Det er en fridag nå, og jeg får håpe at folk kommer seg litt, sa Magnus Carlsen til TV 2.

– Det var en blytung dag. Ding spilte mye bedre enn meg. Folk spiller dårligere når de ikke er i form, mente Carlsen.

Knusende

Carlsen og Ding Liren har møtte hverandre sju ganger i langsjakk. Alle partier er endt i remis, inkludert mandagens parti. Da sier reglene i Norway Chess at det blir armageddon.

Reglene sier at svart vinner om det ender med remis i armageddon. Hvit har ti minutter i armageddon. Svart har sju minutter. Carlsen hadde hvitt mandag, og han klarte å ta seieren selv om han lå tynt an i armageddon en stund.

– Jeg fikk en knusende start i armageddon etter en god åpning, men jeg klarte ikke å utnytte det. Etter det ble det mye tull og tøys, men det heldigvis var det min tur denne gangen, sa Carlsen.

Før det endte med remis i langsjakken, var det lenge jevnt mellom duellantene.

Rotete

Dette sa Magnus Carlsen i skrifteboksen etter 25 trekk:

– Det har vært et rotete parti og lite å rope hurra for. Det er mulig at Ding ligger bedre an objektivt sett, men med min sterke løper betyr ikke det å ha noen praktisk betydning i det hele tatt.

Carlsen visste at han lå litt svakere an på dette tidspunktet, og bedre ble det ikke de neste ti trekkene, men nordmannen holdt unna til remis og armageddon. Han er dermed uten tap i 64 langsjakkpartier på rad.

Carlsen var presset og i trøbbel mot Ding for noen kamper siden, men også den gangen reddet nordmannen seg unna.

Seieren i armageddon betyr at Magnus Carlsen fortsatt er i teten sammenlagt i turneringen. Det er 1,5 poeng ned til kineseren Yu Yangyi.

Tirsdag er det fridag i Norway Chess. Den sjuende runden spilles onsdag.