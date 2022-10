Stormester Christiansen sier han havnet i kampfiksingssak: – Jeg ble forbannet

For drøye to uker siden feiret laget til den norske stormester Johan-Sebastian Christiansen (24) med drinker og champagne over at den kroatiske serietittelen var sikret. Det var bare én hake: Den avgjørende kampen var ennå ikke spilt.

LEID INN TIL KROATISK LAG: Johan-Sebastian Christiansen, her under hurtigsjakk-VM i 2018.

– På lagmøtet satt vi der, vi måtte vente på at forhandlingene med det andre laget skulle bli ferdig. De kom inn og sa ja, det blir 3-3, sier Christiansen til VG.

Det han forteller er sin historie om det han mente var kampfiksing i toppdivisjon av den kroatiske sjakk-serien så sent som 2. oktober 2022.

Christiansen var én av to innleide stormestere på laget GSK Solin-Cemex, som jaktet serietittelen. Før siste runde mot et av de svakeste lagene, ledet de med ett og et halvt poeng på Liburnija og hadde hendene godt festet rundt sammenlagtseieren.

På en middag kvelden før siste og avgjørende runde, spiste Christiansen med en lagkamerat og fortalte om sin optimisme før den avsluttende runden. De hadde nettopp slått det andreplasserte laget, og Christiansen hadde klart en sterk remis med sorte brikker mot den ungarske stormesteren Csaba Balogh.

Da fortalte lagkameraten – ifølge Christiansen – at det var snakk om at den siste runden skulle fikses, at det skulle bli 3–3 sammenlagt. Allerede da reagerte Christiansen kraftig og sa han ikke hadde noen intensjon om å være med på avtalt spill.

– Det ble noe vi diskuterte lenge over middagen, og jeg ble ganske forbannet.

Så kom det ovennevnte lagmøtet, der han sier han ble stilt følgende ultimatum: «Enten spiller du en kort remis med hvite brikker mot en spiller rangert langt levere enn deg, eller så blir du benket».

Ettersom alt dette foregikk muntlig, foreligger det ikke skriftlig kommunikasjon på det som skal ha skjedd.

Klubbsekretær Igor Juretic bestrider at det har vært skittent spill i deres vei mot tittelen. Samtidig bekrefter han at kapteinens ønske var å spille uavgjort for å sikre førsteplassen, og dermed tittelen, etter seier over annenplassen i den nest siste runden.

– Motstanderen vår i den siste runden kunne på dette tidspunktet ikke rykke ned, så naturlig nok aksepterte de denne måten å spille den siste runden. Vennligst merk at denne praksisen ikke er uvanlig i europeisk klubb-sjakk, skriver Juretic i en e-post til VG.

VG stilte oppfølgingsspørsmålene «på hvilken måte er dette ikke kampfiksing?» og «betyr ikke dette at det andreplasserte laget ikke hadde en reell sjanse til å konkurrere om tittelen den siste dagen?». Disse er ikke besvart.

Det kroatiske sjakkforbundet har ikke besvart våre henvendelser.

– Jeg vurderte en ganske ekstrem tanke: Godta dette, møte opp og så gi totalt faen og spille partiet. Men da hadde jeg fort fått problemer, sier Christiansen.

Etter lagmøtet ble det bestilt drinker og champagne for å feire den kommende seieren, sier stormesteren. Christiansen selv sier han var totalt uinteressert, og dro på eget rom.

Juretic hevder de feiret seier over deres største rival, ikke tittelen i seg selv. Han beklager seg over at VG stiller spørsmål ved lagets fair play, og sier det ikke stemmer overens med hva som faktisk skjedde i mesterskapet.

Dagen etter lagmøtet ble Christiansen benket, ifølge turneringsoversikten arrow-outward-link . Og hans lag Solin-Cemex spilte seks av seks kamper remis arrow-outward-link , som med det sikret den kroatiske tittelen.

Det lengste partiet i denne avgjørende kampen varte bare tolv trekk, og i alle partiene avsluttet spillerne med mer tid enn de startet med – ettersom spillerne får tretti sekunder ekstra per trekk. Det betyr at alle partiene var over på få minutter.

– Vi ble kroatisk mester med en ekkel bismak. Det er også ekkelt fordi jeg føler jeg var en del av det. Selv om jeg nektet å spille, står jeg på den laglisten. Og det er så mot mine verdier, sier Christiansen.

REMIS – SOM AVTALT? Det ble seks kjappe remiser i den siste og avgjørende kampen for Solin-Cemex. Det lengste partiet i denne avgjørende kampen varte bare tolv trekk, og i alle partiene avsluttet spillerne med mer tid enn de startet med – ettersom spillerne får tretti sekunder ekstra per trekk. Det betyr at alle partiene var over på få minutter.

Juksing i sjakk ble satt på dagsorden da verdensmester Magnus Carlsen trakk seg fra turneringen Sinquefield Cup i begynnelsen av september etter tap for Hans Niemann, og publiserte en kryptisk melding som førte til at spekulasjonene om juks florerte og startet en større debatt om juksing i sjakk.

I Norge har det så langt ført til at sjakkpresident Joachim B. Nilsen trakk seg fra vervet arrow-outward-link etter å ha innrømmet juks på nett. I tillegg kom stormester Rune Djurhuus med anklager om at en tsjekkisk stormester tapte med vilje arrow-outward-link mot Kristian Stuvik Holm i et viktig part i sommer.

Fakta Sjakk-dramaet: Dette har skjedd Hva har skjedd? Striden omkring sjakkspiller Hans Niemann startet da Magnus Carlsen i starten av september trakk seg fra en sjakkturnering etter å ha tapt for Niemann. Hvorfor gjorde han det? Carlsen antydet gjennom en kryptisk melding i sosiale medier at årsaken var juks. Carlsen har senere gjort det klart at han ikke vil spille mot Niemann. I en senere turnering, trakk Carlsen seg etter noen sekunder i protest. Niemann benekter å ha jukset mot Carlsen, men innrømmer å ha jukset på chess.com som 12- og 16-åring. Hva skjer nå? Chess.com – verdens største sjakknettsted – har startet en etterforskning av Niemann og offentliggjorde natt til onsdag en rapport der det kommer frem at Niemann trolig har jukset i over 100 sjakkpartier. Onsdag spiller Niemann i Det amerikanske sjakkmesterskapet. Noe mer? Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) har også en pågående gransking av Carlsen og Niemann etter Carlsens beskyldninger mot rivalen. Hva med norske spillere? Norges sjakkpresident Joachim Birger Nilsen erkjente torsdag 6. oktober å ha jukset ved en anledning i 2016/2017-sesongen. 7. oktober trakk han seg.

Christiansen mener sin opplevelse er et eksempel som stinker, og et tegn på en kultur han ikke ønsker å være en del av.

– Det er jo ekstremt skittent. Det viser at denne problemstillingen ikke er tatt på alvor i lang tid, og at det er på tide å renvaske sjakken for slike hendelser, sier han.

Han har ikke selv opplevd lignende før, og ønsker ikke at situasjonen han opplevde skulle forbigå i stillhet.

Christiansen er klar på at hans beretning vil føre til at han neppe blir invitert tilbake til hverken laget eller ligaen, noe han heller ikke har lyst til etter det han opplevde.

– Det har vært veldig mye fokus på onlinejuks, men man glemmer at det er mange andre typer juks. Dette blir ikke tatt på alvor. Hadde ikke jeg sagt noe her, hadde det sikkert blitt gjort det samme neste år.

– Dette er noe jeg brenner for, sjakk er min lidenskap og folk blir ikke interessert i å støtte opp om sjakk, når det er slik det foregår. Jeg ønsker ikke at dette skal forsette, at folk skal fortsette å slippe unna det, sier han.