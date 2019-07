Rapport: Offerspill SKs medlemmer bør ikke få stemmerett

Det kom fram da Mosjøen Sjakklubb holdt pressekonferanse i Seilduksgata på Grünerløkka i Oslo fredag ettermiddag.

På kongressen i Larvik skal norsk sjakk ta stilling til om de skal si ja til en sponsoravtale med bettingaktøren Kindred verdt 50 millioner kroner over fem år. Blant spørsmålene på kongressen gjelder blant annet om delegatene fra Magnus Offerspill SK skal ha stemmerett. Juridiske betraktninger levert fra jurister til Norges Sjakkforbund og Offerspill SK har konkludert med at det har de.

Denne siste betraktningen konkluderer annerledes.

Det er Mosjøen sjakklubb som har stått i spissen for å hente inn en juridisk betraktning fra jusprofessor Geir Woxholth. De har hatt støtte fra blant klubbene Kampen på Brettet, Tromsø sjakklubb, Stjernen sjakklubb og Groruddalens sjakklubb i jobben med å engasjere Woxholt til å gi sin vurdering.

Woxholth er regnet som Norges største kapasitet på foreningsjuss og ble engasjert mandag. Torsdag var Woxholth klar til å konkludere.

Fredag ble betraktningene offentliggjort.

Klar kost

Torgeir Nilsen i Mosjøen sjakklubb snakket på vegne av klubbene under pressekonferansen, og det var tydelig kost han ga de oppmøtte.

– Woxholth konkluderer med at Offerspill SKs medlemmer ikke har stemmerett ved kongressen. Han mener at måten Offerspill SK er kommet i stand på er rettsstridig og at det kan domstolsprøves, også av Høyesterett.

Nilsen i Mosjøen sjakklubb sier at de tror det har en stor verdi at sjakken kan være et upolitisk møtested.

– Vi reagerer når noen vil gjøre oss til noe annet og ønsker ikke å identifisere oss med den internasjonale spillaktøren Kindred. Vi er redd for at samarbeidet kan ødelegge sjakkens omdømme. Polariseringen ble ytterligere forsterket da Offerspill SK kom på banen. Nå handler det ikke lenger bare om sjakk, men også om demokrati, sier Nilsen.

Sår tvil

I Magnus Carlsens klubb Offerspill SK sår de tvil om Woxholths objektivitet. De mer en antyder at det er snakk om et bestillingsverk fra Mosjøen Sjakklubb.

– Han har på Facebook vært veldig kritisk til andre fagpersoners vurderinger og gått langt i å antyde at de har vært bestillingsverk. Da fremstår det rart at han nå påtar seg noe som ser ut til å være mye det samme som det han har anklaget andre for tidligere, sier Offerspills styremedlem Joachim Birger Nilsen til VG.