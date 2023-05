Carlsen kan vinne over 10 millioner – har overvunnet 1000 spillere

Magnus Carlsen ga nylig fra seg VM-tittelen i sjakk. Nå har 32-åringen muligheten til å vinne en av verdens mest prestisjefylte pokerturneringer.

I POKERFORM: Magnus Carlsen har storspilt under EPT Monte Carlo. Her under onsdagens runde.

03.05.2023 16:21 Oppdatert 03.05.2023 17:05

Carlsen gjør seg bemerket under European Poker Tours turnering i Monaco, kjent som EPT Monte Carlo. Etter å ha betalt i overkant av 63.000 norske kroner for å delta, har verdenseneren i sjakk gjort det bedre enn over 1000 pokerspillere ved den franske rivieraen som alle har måttet gi tapt.

Ved forrige oppdatering lå 32-åringen plassert i feltet som nummer 59 av 69 gjenværende spillere. Det betyr at han er garantert over 150.000 kroner.

– Jeg har ingen ambisjoner i poker. Jeg liker å spille det, det er en interessant utfordring, men jeg har ingen ambisjoner, uttaler Carlsen til arrangøren PokerStars og ler på karakteristisk vis.

Sist måned spilte Carlsen poker på TV i USA:

Onsdag har Carlsen vært plassert på TV-bordet, hvor publikum har kunnet følge spillet hans i det som er hans første deltagelse i EPT.

Aylar Lie har vært profesjonell pokerspiller i flere år og deltok selv i turneringen. Hun har røket ut, men følger landsmannen på nært hold. Hun beskriver Carlsens spill slik:

– Det er ikke overraskende, men han spiller veldig bra og jeg er mektig imponert. Dette er en av de aller mest prestisjetunge titlene man kan vinne i poker, sier Lie til VG.

Sist søndag så Carlsen at Ding Liren overtok VM-tittelen i langsjakk, da kineseren vant over russiske Jan Nepomnjasjtsjij. Carlsen valget selv å gi fra seg muligheten til å forsvare trofeet fra 2021 på grunn av manglende motivasjon.

Nå ser nordmannen ut til å storkose seg ved pokerbordet i Monte Carlo. 1098 spillere startet turneringen og alle hadde muligheten til å kjøpe seg inn en ekstra gang innenfor en viss tidsramme. Finaledagen er satt til førstkommende lørdag.

– Jeg tror faktisk at likhetene mellom poker og sjakk er flere enn folk tenker, sier Carlsen og nevner sannsynlighetsregning som en faktor.

Joachim Haraldsen og Vinnie David Vinayagamoorthy er to øvrige nordmenn som fortsatt er med i kampen om over 10,5 millioner kroner i første premie.

I fjor ble Carlsen nummer 363 av 8663 spillere til start under VM i poker i Las Vegas. Utrolig nok ble turneringen vunnet av norske Espen Jørstad, som ble tidenes første verdensmester fra Norge i hovedturneringen. Han kapret over 100 millioner for prestasjonen.

Les også: Vil kjempe for norsk poker