Magnus Carlsen klarte den utrolige rekorden: - Jeg har hatt litt flaks

Den norske verdenseneren har nå spilt 101 strake partier i klassisk sjakk uten å tape. Det er verdensrekord, ettersom kineseren Ding Liren hadde den internasjonalt anerkjente rekorden på 100 strake partier som ubeseiret. Den tangerte Carlsen søndag.

– Jeg var ikke nervøs i det helt tatt. Jeg var veldig glad for å få 100 på rad i går. I dag følte jeg det ikke var så mye å spille for, så jeg tenkte at jeg bare skulle ha det gøy, sa Carlsen til Chess.com etter partiet.

Aronian valgte en meget offensiv åpning med hvite brikker i mandagens parti, og det gjorde at Carlsen brukte en del tid i starten. Men nordmannen forsvarte seg godt, og stillingen var så å si helt jevn etter tolv trekk, ifølge datamaskinen som analyserte partiet.

Vil ikke gå inn i diskusjon

Selv om de fleste mener Carlsens rekke på 101 er den gjeldende verdensrekorden, er det to spillere som har rekker på 110 partier.

Både Sergey Tiviakov og Bogdan Laliv skal ha oppnådd dette, men mot betydelig dårligere motstand enn Carlsen.

– Jeg ønsker ikke å gjøre noen vurdering på det. Jeg er subjektiv i så måte, sa Carlsen da han fikk spørsmål om hvilken rekord som er gjeldende.

– Jeg føler at hundre er et magisk tall. Jeg trodde aldri at jeg skulle komme dit. Jeg har hatt litt flaks, selvsagt, fortsatte nordmannen.

Vant ikke turneringen

Etter det begynte Aronian å bruke mer tid på trekkene. Armeneren hadde spilt svært hurtig i åpningen. Det jevnet seg ut på tiden etter nordmannens 16. trekk. Ifølge dataanalysene hadde svart også en liten fordel i stillingen.

Etter 34 trekk ble spillerne likevel enige om remis.

– Dagens parti var veldig interessant, mente Carlsen.

Carlsen har ikke tapt et langsjakkparti siden 31. juli i fjor. Da tapte han mot aserbajdsjanske Shakhriyar Mamedyarov i Biel-turneringen i Sveits.

Et halvt poeng var riktignok ikke nok til å sikre turneringsseier. Carlsen endte på 7,5 poeng. Fabiano Caruana endte på 8.

Neste oppgave for Carlsen blir tidenes første offisielle VM i Fischer-sjakk. Semifinalene starter kommende søndag, og VM spilles på Henie Onstad-senteret på Høvik utenfor Oslo.

(NTB/100% Sport)