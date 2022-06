Klar for poker-VM i Las Vegas

Magnus Carlsen (31) vil fortsatt ikke svare konkret på om han vil - eller ikke vil - spille VM-match i sjakk neste år. Men han skal - helt sikkert - spille poker-VM i Las Vegas neste uke.

POKERANSIKT: Magnus Carlsen skal ser frem mot sjakk-OL i India om en måned. Men først skal han spille poker-VM i Las Vegas.

18 minutter siden

– Avgjørelsen om fremtiden får jeg ta senere, svarer han på spørsmål om han nå - på bakgrunn av den pågående kandidatturneringen i Madrid - er nærmere en beslutning.

VG skrev 19. april at Magnus Carlsen «trolig» ville si fra seg VM-tittelen, uten å noen gang å ha tapt den - i fem VM-matcher på rad fra 2013 til 2021.

– Jeg har ikke kommet noe nærmere å spille en match til, enn jeg var før, men det er også tider der jeg ikke er hundre prosent sikkert. Jeg vil ta den beslutningen senere. Men hvis det er noen som forventer og håper at jeg skal si ja til å spille, så må jeg forberede dem på en skuffelse, uttalte han da.

Tonen er den samme nå.

– Det er ikke ferdig i Madrid ennå, sier han med tanke på at kandidatturneringen er avgjørende for hvem hans motstander i et titteloppgjør eventuelt vil bli.

– Foreløpig er det interessant å følge med som spiller og sjakkfan. Det blir rart å snakke om det nå, tilføyer han med hensyn til VM-spørsmålet.

Magnus Carlsen skal spille sine neste sjakkturneringer Zagreb i Kroatia i midten av juli og Chennai i India i månedsskiftet juli til august. Den første inngår i Grand Chess Tour, som han «ikke har vært med i de siste årene». Den andre er lagturneringen sjakk-OL.

– Det er første gang på seks år at jeg er med. Norge har det beste laget vi noen gang har hatt, med fire stormestere og en reserve, sier han - tydelig entusiastisk.

– Er det det mest morsomme du skal være med på?

– Ikke totalt. Men i nærmeste fremtid, definitivt ja, svarer Magnus Carlsen.

I tillegg til å være verdensmester i langsjakk, har Carlsen flere ganger blitt verdensmester i lyn- og hurtigsjakk. Men det gikk ikke veien i hurtigsjakk-VM i fjor:

Før den tid skal han spille poker.

I «World Series of Poker», forkortet til WSOP. Kort og godt VM i poker. I Las Vegas, der han går inn i hovedturneringen («Main Event») 6. juli. På spørsmål om hvor mye han må gå inn med selv, svarer han at han ikke vil gå så mye inn på «finansene». Magnus Carlsens deltagelse er besørget av hans sponsor, spillselskapet Unibet.

Han har spilt litt med venner, men aldri bevisst trent på å spille poker. Han lot seg fascinere da han deltok i poker-NM. Han syntes det var «gøy».

– Det vil være interessant å gjøre dette en gang i livet. Spille VM, sier han.

På spørsmål om hva slags motivasjon han tar med seg til bordet i Las Vegas, svarer han at han er jo et konkurransemenneske. Utover det har han ikke tenkt så mye på det, annet enn at han vil gjøre sitt beste.

– Jeg håper å gjøre god figur, sier Magnus Carlsen.

Det passer ham dessuten ekstra bra å dra til spillebyen i Nevada nå, fordi den profesjonelle basketligaen NBA til samme tid arrangerer sin «Summer League» der.

ALLTID BASKETFAN: Magnus Carlsen under en basketball-økt i 2014.

Han understreker at det ikke vil være realistisk for ham å kjempe i pokertoppen, men tilføyer at det ikke alltid er den beste som vinner. Med dyktighet og flaks kan du komme et stykke på vei.

Daniel Negreanu (47) er kanskje den beste av mange skarpe spillere i poker-VM. Kanadieren - med kallenavnet «Kid Poker» - er blitt verdensmester en rekke ganger siden han raket inn tittelen første gang i 2004. Magnus Carlsen vil åpenbart ikke bli «starstrucked» hvis de to skulle havne i samme pokerlag. VM er inndelt i fire starttablåer, fra 3. til 6. juli.

– Jeg tror det blir trukket tilfeldig. Det er ikke viktig hvem jeg sitter på bord med, sier Magnus Carlsen.