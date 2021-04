Magnus Carlsen til finalen: – Maktdemonstrasjon

Magnus Carlsen (30) har fortsatt ikke vunnet noen av turneringene på den Play Magnus-arrangerte Champions Chess Tour. Nå får han en ny sjanse etter semifinaleseier over Levon Aronian (38).

TIL FINALEN: Magnus Carlsen slo Levon Aronian og er klar for finalen. Foto: Lennart Ootes

30. apr. 2021 22:18 Sist oppdatert nå nettopp

I det tredje partiet i semifinalen, av fire for dagen, satte Carlsen inn det avgjørende støtet med sorte brikker. Etter å ha rotet bort seieren i det foregående partiet var nordmannen nådeløs da han fikk muligheten igjen.

TV2-ekspert Jon Ludvig Hammer hyllet Carlsens prestasjon i partiet.

– Magnus vinner et fantastisk parti med svarte brikker. Dette var en maktdemonstrasjon. Det var utspilling, slo han fast etter seieren.

Hovedpersonen selv var ikke like imponert over eget spill.

– Det føltes ikke sånn. Det føltes som jeg misset litt ting her og der, men selvfølgelig, det var nok. Men det var en følelse av at jeg overså noen varianter, som gjorde at jeg fikk inntrykk av at jeg spilte dårligere enn jeg egentlig gjorde, sier Carlsen til TV 2.

Seieren gjorde at han kun trengte remis med hvite brikker i det siste partiet for å ta seg videre til finalen. Det overgikk han uten problem - Carlsen tok faktisk seieren i partiet i suveren stil.

– Han knuste Aronian i det fjerde partiet, mente Hammer.

Dermed får han en ny mulighet til å ta sin første seier i Champions Chess Tour.

– Det er ofte jeg sitter her etter jeg har spilt en match og er sånn passe fornøyd, selv om jeg har vunnet. Men jeg har ikke vært så godt vant i disse turneringene her til nå, så jeg må si jeg er veldig glad for å være i finalen, sier Carlsen til TV 2.

I finalen møter Carlsen enten Shakhriyar Mamedyarov eller Hikaru Nakamura.

Dette er den femte turneringen på touren. Magnus Carlsen har vært i finalen i to av de foregående turneringene, men uten å klare å ta 1. plassen.

Slik har det gått til nå:

Skilling Open (november 2020): Magnus Carlsen tapte finalen mot Wesley So.

Airthings Masters (desember 2020-januar 2021): Magnus Carlsen ble utslått i kvartfinalen. Seieren gikk til Teimur Radjabov fra Aserbajdsjan.

Opera Euro Rapid (februar 2021): Magnus Carlsen tapte finalen mot Wesley So.

Magnus Carlsen Invitational (mars 2021): Magnus Carlsen tapte semifinalen og måtte nøye seg med 3. plass. Anish Giri vant finalen mot Jan Nepomnjasjtsjij.

Den pågående turneringen heter New In Chess Classic. Nå er Carlsen klar for finale lørdag og søndag.

I den eneste fysiske turneringen som Carlsen har vært med i dette året, Tata Steel-turneringen i Wijk aan Zee, ble han nummer seks. Han står altså fortsatt uten seirer som 30-åring.

Det gjenstår ytterligere fem turneringer av Champions Chess Tour - samt en finale i månedsskiftet september-oktober, altså totalt seks turneringer på denne online-touren, der arrangørene imidlertid håper å kunne samle spillerne i finalen.

Tidligere denne uken ble det klart at russeren Jan Nepomnjasjtsjij blir Carlsens motstander i VM-matchen i november. Det er femte gang nordmannen spiller om VM-tittelen i langsjakk.