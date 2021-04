Sted: Yekateringburg, Russland

Vinneren møter Magnus Carlsen til VM-kamp i november.

Stillingen etter 7 av 14 runder:

Maxime Vachier-Lagrave (Frankrike) 4,5 poeng

Jan Nepomnjasjtsjij (Russland) 4,5 poeng

Fabiano Caruana (USA) 3,5 poeng

Anish Giri (Nederland) 3,5 poeng

Wang Hao (Kina) 3,5 poeng

Aleksandr Grisjtsjuk (Russland) 3,5 poeng

Ding Liren (Kina) 2,5 poeng

Kirill Aleksejenko (Russland) 2,5 poeng

Man får ett poeng for seier og et halvt poeng for remis.