Rekorddrømmen lever for Magnus Carlsen

Carlsen spilte remis med svarte brikker på Isle of Man torsdag. Etter fire timer ved brettet og 55 trekk ble spillerne enige om remis.

Carlsen var lenge på defensiven mot sin 22-årige motstander, men i et tårnsluttspill skaffet han seg et materielt overtak med to bønder mot en. Han prøvde å utnytte det, men det var aldri virkelig utsikt til seier.

Carlsen hadde vunnet sine to foregående partier i turneringen. Det sjuende partiet ga remis nummer fire, mot tre seirer.

Hans rekke med langsjakkpartier uten tap er nå oppe i 97, og han er bare tre fra å tangere den internasjonalt anerkjente rekorden til kinesiske Ding Liren.

Nordmannen har ikke tapt et langsjakkparti siden 31. juli i fjor, da Shakhriyar Mamedyarov slo ham.

– Det er klart jeg tenker på den statistikken, sa Carlsen mandag til chess.com.