Samtidig som idrettsarenaer, flyplasser og grenser verden over stenges for å bekjempe koronaviruset, har det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) bestemt at kandidatturneringen i sjakk skal avholdes som planlagt i Jekaterinburg i Russland.

I nesten tre uker skal Kirill Alekseenko, Jan Nepomnjasjtsjij, Anish Giri, Wang Hao, Fabiano Caruana, Ding Liren, Aleksandr Grisjtsjuk og Maxime Vachier-Lagrave nærmest låse seg inne på femstjernershotellet Hyatt Regency i Russlands fjerde største by.