Niemann-mentor Maxim Dlugy om Magnus Carlsen: – Han har skadet ryktet mitt

Maxim Dlugy, tidligere lærer og nåværende venn av jukseanklagede Hans Niemann, ønsker en unnskyldning fra Magnus Carlsen.

FÅR HARD MEDFART: Magnus Carlsen nevnte Maxim Dlugy i forbindelse med jukseanklagede Hans Niemann i september. Dlugy varsler nå at et søksmål kan være på vei.

9 minutter siden

– Han skadet ryktet mitt fordi han ville tøye sannheten. Han griper etter halmstrå siden han er desperat for bevis, og da må han lage sine egne sammenhenger, sier Dlugy til VG på telefon fra New York.

Dlugy ble kastet inn i sjakkbråket da Magnus Carlsen nevnte navnet hans i sammenheng med Hans Niemann i et intervju i september, etter han hadde trukket seg fra Sinquefield Cup etter tap for Niemann.

– Jeg må si at jeg er veldig imponert over Niemanns spill og jeg synes mentoren hans, Maxim Dlugy, må ha gjort en veldig god jobb, sa Carlsen til chess24 i begynnelsen av sjakkbråket.

VG har oversendt Dlugys uttalelser i denne saken til Henrik Carlsen, far og manager for Magnus Carlsen, med medfølgende spørsmål på SMS fredag ettermiddag. Denne henvendelsen, eller henvendelser om samme tema tidligere denne uken, er ikke besvart.

Fakta Hva har skjedd i sjakkbråket? Hva har skjedd? Striden omkring sjakkspiller Hans Niemann startet da Magnus Carlsen i starten av september trakk seg fra en sjakkturnering etter å ha tapt for Niemann. Hvorfor gjorde han det? Carlsen antydet gjennom en kryptisk melding i sosiale medier at årsaken var juks. Carlsen har senere gjort det klart at han ikke vil spille mot Niemann. I en senere turnering, trakk Carlsen seg etter noen sekunder i protest. Niemann benekter å ha jukset mot Carlsen, men innrømmer å ha jukset på chess.com som 12- og 16-åring. Har Niemann jukset? Chess.com – verdens største sjakknettsted – etterforsket Niemann og en rapport hevder at han har jukset i over 100 partier. Hva med FIDE? Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) har også en pågående gransking av Carlsen og Niemann etter Carlsens beskyldninger mot rivalen. Hva med norske spillere? Norges sjakkpresident Joachim Birger Nilsen erkjente torsdag 6. oktober å ha jukset ved en anledning i 2016/2017-sesongen. Norgesmester Kristian Stuvik Holm har også fått mistanke mot seg i sjakk-miljøet etter en seier over den tsjekkiske stormesteren Vojtěch Plát (28). Vis mer

– Ondskapsfullt

Dlugy sier han først ble veldig lykkelig over å bli nevnt av verdensmesteren, før en venn ringte og gjorde ham oppmerksom på at Carlsens utsagn ikke skal ha vært så velment som det kan virke som.

– Han insinuerer at jeg gjorde en veldig god jobb med å lære Hans å jukse, mener Dlugy i dag.

Derfor vurderer han nå søksmål mot nordmannen, som først ble kjent i et større intervju med tyske Der Spiegel arrow-outward-link . Dette er eneste gang Carlsen har nevnt Dlugys navn i kaosets forbindelse.

– Fordi Magnus gjorde alt han kunne for å på ondskapsfullt vis ødelegge ryktet mitt, ikke bare for moro skyld, svarer han på spørsmål om hvorfor han vurdere rettens vei.

– Magnus bør gi seg før det går for langt, og beklage overfor meg, Hans og sjakk-verden for å ha laget denne skandalen. Han bør beklage for å gått berserk, mener Dlugy om den større saken.

I et forsvarskrift tidligere i oktober delte Dlugy en video av Carlsen fra desember 2021, som han mente beviser at også Carlsen har urent mel i posen:

– En han kan stole på

Han legger til at han delte klippet for å vise at juksing på nett – som han selv skal ha innrømmet overfor Chess.com ved to anledninger – ikke må anses som det samme, ettersom nettsjakk ikke er «ekte sjakk».

– Hvordan er forholdet ditt til Hans nå?

– Jeg er en venn og en han kan stole på for råd, som det alltid har vært. Vi ble satt på samme side av barrikadene og jeg kommer til å forsvare ham mot disse anklagene uansett hva, sier Dlugy – som er klar på at det vil være umulig å bevise at Niemann faktisk har jukset over brettet.

Dette svarte Magnus Carlsen da VG stilte ham spørsmål om «sjakkdramaet» forrige uke:

Han sier også forholdet til Magnus Carlsen er godt, og at han ikke har annet enn beundring for ham som sjakkspiller.

– Men dette går utover alle grenser. Hva i helvete er dette? Hvordan i all verden blir jeg dratt inn i denne gjørma som Magnus ønsker å smøre utover hele sjakk-verden?

– Kan det komme noe positivt ut av denne debatten Magnus startet?

– Det er definitivt positivt å teste og se hva som kommer ut av sjakk-miljøet med tanke på juksing, svarer Dlugy.

ANKLAGES: Chess.com mener Hans Niemann har jukset over 100 ganger.

Magnus Carlsen har satt i gang en debatt i sjakk-verdenen om juksing etter han i september trakk seg fra et parti med Niemann. En omfattende rapport fra sjakknettsiden Chess.com anklager amerikaneren for å ha jukset over 100 ganger.

Debatten har blant annet ført til at den norske sjakkpresidenten Joachim Nilsen trakk seg etter å ha innrømmet juks.