Stadig nye stikk i sjakk-krigen: – Innrømmer aldri feil

Sjakkspillerne Hans Niemann (20) og Vladimir Kramnik (48) sender nærmest daglig stikk til hverandre i den nye «sjakk-krigen». NRK-ekspert Atle Grønn mener det er «veldig tynne greier» fra Kramnik.

NY STRID: Vladimir Kramnik (t.v.) og Hans Niemann. Vis mer

Publisert: 15.09.2023 12:50

I slutten av august kom nyheten om at Magnus Carlsen (32) igjen er åpen for å spille mot Hans Niemann etter jukse-bråket. De to la ned stridsøksen i en felles uttalelse på chess.com.

Men etter den tid har det i stedet oppstått en konflikt mellom Niemann og Kramnik - med stadige stikk begge veier.

Det hele startet med en merkelig episode mellom dem i et parti som ble spilt digitalt på chess.com for snart to uker siden.

Deretter kom en YouTube-video fra Kramnik der han analyserte partiet og indirekte antydet juks fra Niemann. «Det var øyeblikk i partiet som gjorde meg ukomfortabel. Måten han spilte på var uvanlig i noen trekk – og da særlig tidsbruken», sa russeren om partiet mot Niemann.

Niemann har svart med en ny video der han inviterer Kramnik til treningsleir - mot betaling.

Kramnik uttaler i en ny podkast at han «ikke er en gal bestefar».

Hans Niemann hadde svarte brikker, men vant likevel partiet mot Kramnik. Senere ville Niemann spille et parti til.

Der ønsket Kramnik å tape – fordi han etter eget utsagn ikke ville spille mer – men i stedet for å sette Kramnik sjakk matt, valgte Niemann å gi opp partiet.

Så denne uken la Niemann ut en video der han kom med et forslag til Kramnik:

Etter å ha rost Kramnik og hans karriere, sier Niemann:

– Jeg så videoen din, og jeg tenkte at en løsning på det kanskje ville være å ha en personlig treningsleir hvor du ville kunne evaluere sjakken min på et dypere nivå ... Du kan få en mer nyansert forståelse av min interessante stil som du snakker om.

– Jeg kan gjøre det når som helst, hvor som helst. Det er helt opp til deg, og selvfølgelig vil jeg betale deg for tiden tiden.

Foreløpig siste kapitel i føljetongen er en podkast som heter «C-squared» der Kramnik deltar sammen Fabiano Caruana og Cristian Chirila. Der snakker de mer generelt om problemet med juksing i nettsjakk.

Kramnik uttaler blant annet:

– Dette er ikke en gal bestefar som snakker. Dette er seriøst.

Men NRKs sjakkekspert Atle Grønn er «ikke så imponert over Kramnik»:

– Videoen til Kramnik var veldig tynne greier, sier han til VG.

– Jeg har ikke sett noen som støtter Kramnik. Det har vært mye rart fra Kramnik de siste årene. Det er vanskelig å skjønne hvorfor Niemann skulle gidde å jukse i et vennskapelig parti med Kramnik på nettet. Jeg synes det er ganske patetisk fra Kramnik, sier Grønn - som samtidig er klar på at Niemann må leve med sitt dårlige rykte.

Men han er atskillig mer imponert over Niemanns video:

– Det er et elegant svar når han inviterer Kramnik til treningsleir.

– Hvorfor?

– Fordi to sjakkspillere på en treningsleir vil merke hva den andre skjønner av sjakk. Magnus Carlsen er mer sikker når han har vært på treningsleir med en motstander. Det er verre hvis han ikke har vært på treningsleir med spillere, fordi han da ikke har full kontroll på styrker og svakheter. Niemann har rett i at en treningsleir vil avsløre det reelle nivået til Niemann.

SJAKK-EKSPERT: Atle Grønn. Vis mer

Grønn forklarer:

– Magnus Carlsen og de andre av de aller beste, stoler på hverandre. Når de diskuterer sjakk, hører de med en gang om den andre er på et veldig høyt nivå eller ikke. Det avslører eventuelle juksere.

– Tror du Kramnik sier ja til invitasjonen fra Niemann?

– Ingen tror at han kommer til å møte Niemann. Men det hadde vært kult om han gjorde det. På den måten hadde han reddet noe av ryktet sitt. Men Kramnik er kjent for å være veldig sta, og at han aldri innrømme feil i noe som helst.