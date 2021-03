Carlsen-nederlag ble ny rekord

Sjakken er i medgang før ny storturnering på nett. Magnus Carlsen synes det er enda vondere å tape foran en dataskjerm.

Magnus Carlsens sjakkturneringer på nett har vært en suksess. Foto: NTB

8 minutter siden

Magnus Carlsen sukket oppgitt, lente seg tilbake i stolen og strøk hånden over pannen. Rivalen Wesley So strak armene i været og gliste.

Én måned er gått siden Carlsens finaletap i online-turneringen Opera Euro Rapid.

– Gjør det mer eller mindre vondt å tape når du sitter foran en skjerm?

– Slik erfaringen har vært til nå: Mer, sier Carlsen til Aftenposten.

Wesley So jublet da han slo Magnus Carlsen i forrige finale. Foto: Skjermdump, chess24.com

Ny nett-rekord

Men duellen med So bragte også gode nyheter med seg, en ny sjakk-rekord:

283.000 så på nett-sendingen samtidig. Det har aldri skjedd før i et sjakkarrangement (lineær-TV ekskludert).

Opera Euro Rapid hadde dessuten 20 millioner seere totalt. Dermed hevdet de seg blant de mest populære e-sport-arrangementene i februar.

Dermed fortsetter en trend der sjakk-sendinger på nett er blitt stadig mer populært. Carlsen selv tror pandemien er en viktig årsak.

– Det er en kombinasjon av at folk har mindre muligheter til å gjøre andre ting og mer utvalg når det kommer til sjakk, sier Carlsen.

Ikke lønnsomt ennå

Da koronapandemien startet, kom første utgave av Magnus Carlsen Invitational. Det var selskaper tilknyttet Carlsen som sto bak turneringen. Mange flere online-turneringer fulgte i 2020.

Årets Magnus Carlsen Invitational er en del av «Meltwater Champions Chess Tour». Tour-direktør Arne Horvei er begeistret over seertallene.

– Det er strålende at vi har fått såpass oppslutning om sendingene på så kort tid, sier Horvei.

– Tjener dere penger på dette? Eller tenker dere mer langsiktig?

– Dette tenker vi langsiktig på. Nå er dette en investering.

Har begynt å tape mer

Carlsen var den ubestridte kongen av internettsjakk i starten av pandemien. De siste turneringene har han slitt mer.

– Han har vært én av mange i toppen og ikke hatt særpreget som den beste. Det er bra å være like gode som de andre, men for Magnus er det et betydelig fall, sier sjakkekspert Atle Grønn.

Champions Chess Tour så langt har budt på to finaletap mot Wesley So og én kvartfinale-exit.

– Hva tror du er årsaken til at du har tapt mer?

– Litt marginer, men også kanskje litt mangel på energi. I tillegg har motstanderne mine begynt å spille bedre, sier Carlsen.

Magnus Carlsen Invitational begynner 16.50 lørdag og varer i ni dager. Turneringen vises på TV 2 Sport 2, twitch.tv og chess24.com.