Sjakk Magnus Carlsen Fikk jobbe tett på Magnus Carlsen: – En rå opplevelse

Magnus Carlsen kalte ham «punching bag». Her forteller Jorden van Foreest om lærdommene fra innsiden av verdensmesterens team. Én ting imponerte ham aller mest.

27. apr. 2022 14:10 Sist oppdatert nå nettopp

Da Magnus Carlsen spilte sjakk-VM i fjor, satt en gjeng sjakknerder i Thailand.

De jobbet som såkalte sekundanter for Carlsen. Det innebærer at de før hvert parti sendte Carlsen analyser og forslag til trekk. Etter at Carlsen vant VM-kampen, takket han spillerne i teamet.

Én av dem var Jorden van Foreest (22) fra Nederland.

Han fikk en innblikk i hvordan Carlsen jobber – og hva som gjør ham spesiell.

– Det var en rå opplevelse, sier van Foreest i dette intervjuet med Aftenposten.