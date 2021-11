17 VM-partier på rad uten vinner: – Ingen måte vi kan forklare dette til folk flest

DUBAI (VG) Etter søndagens tredje parti mellom Magnus Carlsen (30) og Jan Nepomnjasjtsjij (31) er 17 partier på rad i VM-matcher i sjakk endt med remis. Er det en «katastrofe» for sjakksporten?

KLØR SEG I HODET: Det er ikke enkelt for Magnus Carlsen eller Jan Nepomnjasjtsjij å finne åpningen som bryter ned motstanderen. Tirsdag er det en ny sjanse.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

NRK-eksperten Atle Grønn uttrykte det på Twitter mandag – men fikk svar fra blant annet toppspilleren Anish Giri og chess24.com’s Tarjei J. Svensen.

Ikke siden det tiende partiet mellom Carlsen og Sergej Karjakin i 2016, har et parti langsjakk i en VM-match i sjakk hatt en vinner (Carlsen slo tilbake etter russerens seier i parti nummer åtte).

– For at det skal bli en vinner i dagens sjakkpartier, må en av spillerne gjøre en feil, fastslo Jan Nepomnjasjtsjij etter søndagens remis i Dubai.

Les også Overrasket av forberedelsene i VM-kampen: – Helt utrolig

– Det er en katastrofe for sjakken. Det er ingen måte vi kan forklare dette til folk flest, skrev Grønn på Twitter mandag. Til VG utdyper han:

– Problemet er ikke så mye hvordan vi erfarne sjakkspillere oppfatter VM-kampen. Jeg kan selvsagt sette stor pris på partiene. Problemet er at vi selger inn klassisk sjakk på toppnivå som et remisspill – og hvorfor skal det engasjere et nytt, ungdommelig publikum?

Før matchen startet fredag, trodde ekspertene ikke på 14 strake remis-partier:

Les også Sist endte alle partiene uavgjort. Nå tror ekspertene på noe helt annet.

Grønn, som også har sjakkspalte i Aftenposten, forklarer:

– Ja, nivået i VM-kampene mot Caruana og Nepo er ganske mye høyere enn mot Anand og Karjakin. Jeg har tro på at remisrekken blir brutt, og den har sin egen sjarm og spenning, men nivået er rett og slett blitt så skyhøyt at sjansene for seier er mye mindre enn for eksempel i matchene mot Anand, sier Grønn.

SPILLER REMIS: Foreløpig er det blitt tre partier uten avgjørelse mellom Jan Nepomnjasjtsjij (t.v.) og Magnus Carlsen. Her er de foran det tredje partiet i Dubai.

– Carlsen gjør alt riktig, så det står ikke på ham, men han er også avhengig av at Nepomnjasjtsjij gjør noen feil. Forhåpentligvis kan vi legge diskusjonen død allerede tirsdag, men hvis remisene fortsetter, må det tvinge fram noen endringer. Jeg synes egentlig 12 remiser i Carlsen-Caruana var for ille, selv om det ikke var spillernes skyld. Personlig er jeg enig med Carlsen som en gang sa at fischersjakk er den beste varianten for langsjakk. En mindre radikal løsning er å innføre noe à la armageddon-systemet fra Norway Chess, slik at noen tar ledelsen og dermed vil tvinge fram mer dynamikk fra dag til dag.

I Norway Chess gjennomføres det at remispartier etterfølges av et armageddon-parti. Vinneren der får ikke like mange poeng som om han hadde vunnet langsjakk-partiet – men et halvt poeng ekstra (1 poeng for remis, 1,5 poeng for armageddon-seier og 3 poeng foran langsjakkseier).

Tarjei J. Svensen ser det annerledes:

– Jeg tror vi alle skulle ønske at flere partier ble avgjorte, men det er ikke noe nytt at det blir mange remiser på toppnivå, og særlig i VM-matcher. Det har vi sett i alle år, særlig i 2016 og 2018. Likevel er det stor interesse for disse matchene, og foreløpige tall tyder på at publikumsinteressen på globalt nivå aldri har vært større.

Chess24.com-eksperten fra Molde fortsetter:

– En 0-0-kamp i fotball kan også være svært underholdende, men om keeperne spiller fantastisk og redder hvert skudd, ender det uavgjort. Slik er det jo også i sjakk. Som det ble påpekt på pressekonferansen etter det tredje partiet, så var nivået skyhøyt og ingen gjorde noen feil. Da er det naturlig at det ender remis.

Les også Pappa Carlsen om russisk supercomputer: – Det er mannen ved brettet som avgjør

– Ellers vil jeg også si at jeg synes det er for tidlig å trekke konklusjoner basert på forrige VM-match og de tre første partiene her. To av de tre partiene har vært nær en avgjørelse, og jeg føler meg ganske sikker på at vi får en vinner snart.

For øvrig: Det var 17 partier på rad med remis da russerne Karpov og Kasparov møttes til sin legendariske VM-match i 1984/85 (kampen ble på kontroversielt vis avbrutt etter 48 partier, da Karpov ledet 5–3 i vunne partier).

I 2016 endte 10 av 12 partier mellom Carlsen og Karjakin med remis. I 2018 ble det uavgjort i 12 av 12 partier mot Fabiano Caruana (og matchen måtte avgjøres med hurtigsjakk). I Dubai har nå tre av tre partier endte med remis.