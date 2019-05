Carlsen utklasset motstanderen og trygget ledelsen i Elfenbenskysten

Amin tok sin første seier i turneringen da han slo Carlsen-rival Hikaru Nakamura torsdag, men han var sjanseløs mot den norske verdensmesteren i fredagens første parti. Før det var spilt en halv time hadde Carlsen skaffet seg en vinnende posisjon.

Egypteren utsatte det uunngåelige et kvarters tid, men etter 32 trekk ga han opp.

Carlsen har vist forrykende styrke i hurtigsjakkdelen av turneringen i Elfenbenskystens hovedstad. Både onsdag og torsdag vant han sine to første partier og spilte remis i det siste. Han hadde to poengs ledelse før fredagens partier. Etter seieren over Amin har han 12 poeng av 14 mulige og tre poengs forsprang til sin nærmeste rival Nakamura. To remis vil garantere Carlsen seier i hurtigsjakkdelen av turneringen.

Carlsen møter kineserne Ding Liren og Wei Yi i de to siste partiene fredag, før turneringen avsluttes med lynsjakk både lørdag og søndag. Da spiller deltagerne ni partier hver dag.

Turneringen i Abidjan er den første i årets Grand Chess Tour. Det er to poeng for seier i hurtigsjakk, ett i lynsjakk.

(©NTB)