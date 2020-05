Nakamura til finale i Carlsen-turneringen etter Caruana-brøler i omspill

Avgjørelsen falt i to lynsjakkpartier fordi det sto 2–2 etter de fire hurtigsjakkduellene mellom de to amerikanerne. I det første gjorde Caruana et forferdelig tårntrekk som i praksis avgjorde partiet, og han greide ikke å slå tilbake.

Nakamura vant semifinalen etter å vunnet også det andre lynsjakkpartiet, og søndag møter han vinneren av lørdagens semifinale mellom Magnus Carlsen og Ding Liren.

Etter å ha spilt remis i de to første hurtigsjakkpartiene vant Nakamura det tredje partiet med svarte brikker. Etter 41 trekk ga Caruana opp.

Nakamura trengte bare remis med hvite brikker for å være finaleklar, men Caruana viste styrke da han med presist og offensivt spill tvang Nakamura på defensiven og skaffet seg et avgjørende overtak. Etter 58 trekk tok Nakamura seg til hodet og ga opp.

I grunnspillet falt avgjørelsen i armageddon om det sto 2–2 etter de fire hurtigsjakkpartiene, men i semifinalene er det lynsjakk i de første skillepartiene.